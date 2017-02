Saarte Hääl pakub homseid uudiseid juba täna õhtul

Kui Saarte Hääle paberlehte on saanud koju tellida juba veidi üle kümne aasta, siis nüüd on võimalik lehte tellida ja lugeda ka moodsamal kujul – digitaalselt.

“Kõige suurem pluss on asja juures vahest see, et digilehe tellija saab järgmisel päeval paberlehes ilmuvaid uudiseid lugeda juba eelmisel õhtul,” ütles Saarte Hääle tegevtoimetaja Andres Sepp.

Lisaks sellele eelisele võiks digileht tema sõnul eeskätt huvi pakkuda mandril või välismaal elavale tellijale, kes saaks paberil väljaande kätte alles ilmumispäeva lõunaajal või mitme päeva pärast.

Sisuliselt näeb digileht välja nagu paberleht: sisaldab kõiki artikleid, fotosid, kaastundeavaldusi, erakuulutusi, aga ka reklaame.

Digilehe tellijaks saab digitaalselt, mis tähendab, et tellimus tuleb vormistada Saarte Hääle kodulehel. Selleks on tarvis internetiühendust ja arvutit, aga asja saab aetud ka nutitelefonis. Kohe pärast registreerumist tuleks tellimuse eest ka tasuda, sest alles seejärel kasutajakonto aktiveeritakse.

Kui see tehtud, pole vaja teha muud, kui oodata õhtut, mil järgmise päeva ajaleht digilehe veebis sinu tellimuste alla ilmub. Digilugeda saab seal meeldetuletuseks ka eelnevate päevade lehti.

Digitaalne Saarte Hääl maksab sama palju kui paberleht, sest sisuliselt ta ongi ju “paberleht”. Ainuke vahe on selles, et vanapaberivirnu koju ei teki.

Saarte Hääle digilehe ja selle tellimise kohta saab lähemalt lugeda internetiaadressil digileht.saartehaal.ee.