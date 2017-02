Salaviin imbub taas saarele (2)

Karm alkoholipoliitika on käsikäes aktsiisitõusudega loomas soodsat turgu salaviina levimisele, mille esimesi märke on Saaremaal juba tuvastatud. Tegemist ei ole seejuures sugugi kahtlase puskarivabriku toodangu, vaid Venemaalt ja Ukrainast pärit kvaliteetviinaga.



Saarte Häälele laekus anonüümselt isikult info, et rahvas soetab endale Ukraina ja Vene salaviina, mille pealt pole Eesti riigile aktsiisi makstud.

“Ma ei oska täpselt öelda, kui palju seda ostetakse, aga ilmselt ühe pudeli kaupa mitte,” rääkis anonüümseks jääda soovinud allikas. “Tegemist oli tundmatut sorti viinaga, mis oli Venemaalt sisse toodud, peal oli isegi Venemaa maksumärk.”

Ta lisas, et teab mehi, kes on salaviina ostnud suuremas koguses, sest hind on võrreldes kohalike hindadega palju madalam. Väidetavalt küsitakse Ukraina viina eest ligi neli eurot, Vene viina saab kätte isegi paarkümmend senti soodsamalt.

“Mis selle viina omahind peaks siis olema, et pärast igasuguseid vahendustasusid, mis on Saaremaale jõudmise ajaks juurde liidetud, see hind ikka nii madal on,” arutles salaviinaga põgusalt kokku puutunud allikas.

Endine kriminaalpolitseinik Arvet Kallas ütles, et Eesti praeguse alkoholipoliitikaga kaasaskäiv aktsiisitõus võib salaviinaturgu kindlasti elavdada.

“Olen üsna kindel, et see toimub juba praegu ning kindlasti salaviina liigub. Kuna mul omal konkreetselt ei ole asja vastu töö- ega eraeluliselt huvi, siis näidet hetkel tuua ei oska, küll aga olen tuttavatelt kuulnud vihjeid, et salaviinaga majandamine käib edasi,” rääkis Kallas.

Ta nentis, et salaviinaga kauplemine ei ole üllatav, sest alkoholi krõbe letihind soosib seda igati: “Kui juba poliitikud räägivad, et käivad Lätist viina ostmas, siis on arusaadav, et tavakodanik leiab ka viisi, kuidas odavamalt läbi saada.”

Näiteks juubeli puhuks suurema laari soetamiseks leitakse tema sõnul keegi, kes Pärnusse sõites põikaks läbi Läti piiri äärest ja ostaks sealt 2–3 kasti viina. See on ilmselge märk, et praegune hinnapoliitika on soodne kasvupinnas erinevatele skeemidele, mille alla liigitub ka salaviina müük. “Tulus äri, millel aktsiisitõusudega seoses ka turgu tekib,” arvas Kallas.

Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on taoline info kuulujutuna ka politseini jõudnud, aga faktiliselt pole sellele kinnitust leitud.

“Politsei proovib kindlasti omalt poolt olla kolleegidele maksu- ja tolliametist abiks võimalike salaalkoholi pakkujate väljaselgitamisel. Märgates salaalkoholi või -tubakaga seotud rikkumisi, tuleks sellekohane info edastada maksu- ja tolliameti vihjekontaktidele 80 04 444 või vihje@emta.ee,” lisas Antsaar.

Ensert OÜ juhatuse liige Märt Käesel ütles, et tema tänapäeval salaviina müümisest kuulnud ei ole ning see teema oli probleemiks 20 aastat tagasi. Pärast seda on salaviinakaubandus tema teada vaibunud ja rohkem pole sellekohaseid vihjeid kuuldud.