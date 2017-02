Saaremaa Valsi hoones asunud pesumajal oli sel nädalal viimane tööpäev AS-i Kuressaare Sanatoorium pesumajana.



Kuressaare Sanatooriumist kinnitati, et töö jätkub, kuid mitte enam nende ettevõtte all. Kes on uus käitaja, nad kommenteerida ei saanud.

Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru tõdes, et kuna läbirääkimised on parasjagu viimases staadiumis, siis ei saa ta sel teemal midagi rohkemat avaldada. Ta oli veendunud, et uus teenusepakkuja annab endast kindlasti ise teada.