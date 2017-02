Supersoodukas tõi Meri ja Rüütli madalhooajal puupüsti täis (2)

Kui mõnel varasemal aastal on spaahotell Meri talvisel ajal puhkajate vähesuse tõttu teatud perioodi isegi ajutiselt suletud olnud, siis tänavu pole põhjust uksi sulgeda olnud.



Meri ja ka selle naabri, spaahotelli Rüütli toad on praegu pea sajaprotsendiliselt välja müüdud. Põhjuseks võib pidada hiljuti ülisoodsa hinnaga müüki paisatud puhkusepaketti – tavapäraselt 149 eurot maksev nn täispansionipakett kahele läks kampaaniakorras müüki vaid 39 euroga.

“Kuna jaanuar ja veebruar ei ole traditsiooniliselt spaahotellide jaoks Saaremaal just kõige suurema täitumusega kuud, siis otsustasime kampaaniakorras proovida, mis oleks see, mis tooks meile külastajaid ka sellisel mitte väga populaarsel perioodil,” rääkis Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru.

Tema sõnul selgus seepeale vana tõde, et kui hind on õige, siis leidub alati inimesi, kes on valmis pakutud toodet või teenust ostma. Kliente jätkub mõlemas spaahotellis praegu nii Eestist kui ka piiri tagant – lisaks eestlastele on palju lätlasi, leedulasi ja soomlasi. “Aga ka saarlasi, kes on leidnud võimaluse tulla vahelduseks spaasse lõõgastuma,” tunnistas Tõru.

Praegu on olukord isegi nii hea, et nädalavahetusteks on Rüütli peaaegu 100-protsendiliselt välja müüdud ja Meris on võimalik vaid üksikuid vabu kohti saada. Nädala sees on nõudlus mõistagi väiksem, aga külastajaid jätkub Alar Tõru sõnutsi piisavalt ka esmaspäevast neljapäevani.

Vastu kevadet kavatsevad Saaremaa Spa Hotellid välja tulla uue kampaaniaga. “Loodame, et kliente, kes leiavad põhjust tulla, jätkub endiselt,” oli Tõru lootusrikas.