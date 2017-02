Valitsus tõmbas lotofirma kolimisele pidurit (2)

Riigihaldusminister Mihhail Korb teatas eile, et kavatsus kolida mitmete riigile kuuluvate äriühingute, sealhulgas OÜ Eesti Loto töökohad pealinnast välja on hetkel päevakorrast maas.

Samas ei ole tema sõnul sellest ka täielikult loobutud. „See vajab rohkem süvenemist ning läbitöötamist. Praeguses etapis on konkreetsest äriühingutest vara rääkida,“ ütles ta Postimehele.

Ministeeriumi poolt koostatud esialgse tööversiooni kohaselt oleks võimalik kolimine puudutanud enim Eesti Energiat, mille Tallinna peakontorist taheti Jõhvi viia 386 töökohta. Samamoodi oleks Jõhvi kolitud 200 Elering ASi töötajat.

Korb soovis pealinnast välja Tapale viia ka 50-100 Eesti Raudtee ja EVR Cargo töötajat. Kõige huvitavam oli aga riigi ettepanek kolida terve ASi Eesti Loto kontor koos 40 töötajaga Tallinnast Kuressaarde.

Eesti Loto juhatuse esimees Heiki Kranich saatis Saarte Häälele valitsuse kava kohta pikema kommentaari, kus ta märgib, et kolimisplaanist kuulis lotofirma meedia vahendusel ning selle otstarbekust oleks mõistlik veel analüüsida.

Mehis Tulk

KOMMENTAAR

Tulemuseks oleks mõne töötajaga formaalne kontor

„Eesti Lotol on vastavalt seadusele kohustus tuvastada kõikide lotomängijate isikusamasus, kes on võitnud rohkem kui 2000 eurot. Enamasti toimub see nii, et lotovõitja peab tulema Eesti Loto kontorisse. Poleks praktiline, kui lotovõitjad peaksid hakkama nüüd Kuressaarde sõitma.

Oleme pidanud läbirääkimisi pankadega, kuid nende jaoks on see liiga suur risk, sest neil ei ole mingeid võimalusi näiteks miljonieurose võiduga pileti ehtsust kontrollida. Seega peab klienditeenindusest ja sisekontrollist mingi osa siiski Tallinnasse jääma.

Eesti Loto kesksüsteem asub kahes kõrge turvalisusega serverimajutuses. Saaremaal selliseid serverimajutusi pole. Pole mõeldav, et juhul, kui tekib mingi tehniline rike, hakkavad IT inimesed Kuressaarest Tallinnasse sõitma, sest rikke kestuseks sellisel juhul kujuneks äärmiselt pikk aeg. Järelikult peaks IT osakonna siiski Tallinnasse jätma.

Bingo Loto loosimised toimuvad Kanal 2 stuudios. Kuna Kanal 2 tõenäoliselt Saaremaale ei koli, peaks loosimiskomisjon nii igal kolmapäeval kui ka kõikide lisaloosimiste päevadel hakkama Tallinna vahet sõitma. Järelikult oleks praktiline jätta loosimiskomisjoni liikmed siiski Tallinnasse.

Turundusosakonna partnerid, reklaami- ja meediaasutused, kellega toimuvad töökohtumised mitmeid kordi nädalas, asuvad Tallinnas. Järelikult peaks ka turundusosakond Tallinnasse jääma.

Probleeme tekiks veelgi. Näiteks muutuks palju keerukamaks ja kulukamaks kiirloto piletite, terminalipaberi ja kõige muu logistika. Järelikult peaks ka ladu koos vastutavate inimestega siiski Tallinnasse jääma.

Olemasolevate rendilepingute ülesütlemisest tulenevatest täiendavatest kulutustest ning WLA-SCS (World Lottey Association Security Control Standard) turvastandardile vastava uue kontori ehitamise või remontimise maksumusest ma parem ei hakka rääkima.

Eesti Lotos töötab 40 inimest. Kui lähtuda Eesti Loto erinevate protsesside loogikast ja majanduslikust otstarbekusest jääks enamus töökohtadest sellegipoolest Tallinnasse ja Kuressaares avataks lihtsalt formaalne kontor, kus töötaks mõned inimesed.

Tulemus oleks sarnane sellega, mis toimus aastaid tagasi Rootsis, kus valitsuse otsusega koliti sealne lotofirma Svenska Spel Gotlandi saarele. Täna on tulemuseks see, et ikkagi on Stockholmi kontor Visby omast palju suurem ning paljusid tegevusi dubleeritakse.

Heiki Kranich

Eesti Loto juhatuse esimees