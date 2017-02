Venemaa paotas ust Saaremaa kalale-lihale (1)

Ehkki Venemaa taastas Eesti toiduainetöösturite ekspordiload, ei saa kalatööstur Mihkel Undresti sõnul sinna ikkagi toodangut saata.

“Poliitilised sanktsioonid on alles. Selles osas ootame selgust, praegu ei tea midagi,” sõnas OÜ VRHL Mõntu Külmhoone omanik Undrest Saarte Häälele. Undrest viitas nn “sanktsioonide sõjale”, mis puhkes pärast Ukraina annekteerimist: USA ja Euroopa Liit kehtestasid Venemaale majandussanktsioonid ja Vene valitsus keelas omakorda toiduainete sisseostmise riikidest, kes Venemaa-vastaseid sanktsioone toetasid. Seega ka Eestist.

Undrest tõdes, et praeguse info kohaselt kehtivad poliitilised sanktsioonid 2018. aastani. Muidugi oleks hea, kui saaks taas eksportima hakata, kuid praegu on veel liiga vähe infot, rääkis Mihkel Undrest. “Kohvipaksu pealt on raske ennustada,” sõnas ta. “Liiga loota ka ei tohi, sest pärast on pettumus seda suurem.”

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegeleva asutuse Rosselhoznadzor ametliku veebilehe andmetel on Eesti toiduainetööstuse ettevõtete ekspordiload taastatud, teatas Eesti veterinaar- ja toiduamet. Saaremaal puudutab see lisaks Mõntu Külmhoonele Saaremaa Lihatööstust ja saarlaste osalusega tulundusühistut Eesti Kalapüügiühistu.

Endiselt jäid loata ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud kolme viimase aasta jooksul või kauem, ehk näiteks ka Saaremaa Piimatööstus.