Armas ja väärikas murdekeel

“Väärikas murdekeel ei kao, vaid isegi täieneb,” leiab kirjanik Enda Naaber, kutsudes huvilisi osalema Saaremaa raamatuklubi murdetekstide ja -luuletuste võistlusel.

Kui olin laps, kuulsin kodus murdekeelt. Seda rääkisid ema, tädi, ristiema. Mullegi sai see selgeks, kuigi seda vähe kasutasin. Oli imeline, iseäraline tunne murdekeelt rääkida.

Tänases ajas on jälle hakatud murdekeelest rohkem lugu pidama. Pedagoogidki ei märgi enam õpilase töös murdesõnu punase tindiga veaks. Ja kui ilusad on murdekeelsed luuletused! Murdekeel on ju kultuuripärand. 1919. aastal ja kordusena 1921. aastal laskis keeleteadlane Johannes Aavik trükkida ligi 4000 sõnaga murderaamatu. See on tänapäeval nagu murdeõpik. Meie vanemad on samuti aktiivsed murdekeelt propageerima ja sellega nooremaid põlvkondi harima. See on hüva nähtus! Murdekeel on ju väärikas.

Ajapikku sai mulle selgeks, et kõiki murdesõnu ei ole kirjasõnas fikseeritud. Kontrollisin seda ja esitasin ka mõnele kuulajale selliseid uusi murdesõnu, nagu nudu – pea; paa – haige; riksis-raksis –korralik jne.

Eesti keel on murrete poolest rikas. Mõnes meie maakonna piirkonnas on murre saanud suure eluõiguse, nagu Muhus, kus korraldatakse aeg-ajalt murdetekstide võistlusi. Nende põhjal on trükitud raamatud “Muhu murde lood” I ja II. Huvitavad raamatud, mida võib kasutada ka õpikutena. Omal ajal kogus murdetekste koduloolane Aadu Toomessalu ja temalt ilmus selle kohta raamat “Tuulik, kadakas ja leib”. Ka seda võib tänapäeval kasutada allikmaterjalina murdekeele õ Üks on tänases murdekeele huvis kindel – see väärikas keel ei kao, ta isegi täieneb, sest vanarahval on veel palju tundmata murdesõnu, mis on üles kirjutamata.

“Koes me siis lihame?” (Kuhu me siis läheme?) – ehtne Sõrve murrak.

“Kelle kõtu valutab?” (Kelle kõht valutab) – ehtne Muhu murrak.

Noorte seas on tekkinud oma sõnavara – argoo. See ei ole kõige parem variant keele rikastamiseks. Sellest peaks hoiduma, sest see on lohakas, bravuuritsev keel. Murdekeele puhul võib rääkida veel keeleilust, argoo puhul seda teha ei saa.

Keeleilu ei avastata päevapealt, selleks on vaja aega, on vaja keelt põhjalikult tunda.

Ja lõpetuseks: Saaremaa raamatuklubi kuulutab välja murdetekstide ja -luuletuste võistluse tähtajaga 15. aprill. Ümbrikule palun märkida: “Murdevõistlus” ja aadressiks Uus tn 38-12, Kuressaare 93814.

Head sulge!