JUHTKIRI: Riik viib, ärimees toob

Me oleme täna olukorras, kus pealinnas istuvad poliitikud ja ametnikud tegelevad “riigi tõhusamaks muutmise” sildi all südamerahuga kaugemate piirkondade väljasuretamisega.

Üks osa sellest tegevusest on avaliku sektori töökohtade järkjärguline kaotamine ja ärakolimine suurematesse keskustesse, uue lainena toob maapiirkonna töökohtade vähenemise valdade liitmine.

Praegu päevakorral olev riigiasutuste sundkorras maale kolimine, mis peaks kaotatut justnagu kompenseerima, paistab tulemuse mõttes üsna kahtlase ettevõtmisena. Avalikuks tulnud kavad on poliitikute heale jutule vaatamata saanud valdavalt negatiivse hinnangu.

Selle taustal on kaunis ootamatu ühe äriettevõtte samm hakata Saaremaale töötajaid meelitama ei millegi muu kui kopsaka palgaga. Loomulikult ei tee laevaehitusfirma Baltic Workboats seda lihtsalt ilusate silmade pärast, ettevõttel on vaja tööjõudu.

1700-eurone palk on aga selline, mis peaks ka mandriinimesi peibutama. Võrdluseks – statistikaameti andmetel oli 2016. aasta kolmanda kvartali keskmine brutopalk Saaremaal 852 eurot, Eesti keskmine oli 1119 eurot. Siinkohal ei saa muidugi unustada, et laevatehase pakutava hea palga saamiseks on vajalikud ka korralikud tööoskused.