Kooli WC-d enam kartma ei pea

Need lapsevanemad, kes nõukaajal koolis käisid ehk veel mäletavad tualettruume, kus pottidel puudus prill-laud ja WC-paberist ei osatud isegi unistada. Või duširuume, mille seinad hallitasid ja kus pesta sai heal juhul vaid leige veega.



Millised on “isikliku hügieeni tagamise tingimused” tänapäeva koolides ja kui meelsasti õpilased neid kasutavad?

132 Eesti kooli osales möödunud õppeaastal terviseameti korraldatud sihtuuringus “Isikliku hügieeni tagamise tingimused koolides”.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade koolide duši- ja tualettruumide olukorrast ning kätepesuvõimalustest. Uuriti õpilaste rahulolu, samuti hindasid koolides pakutavaid tingimusi tervisekaitse inspektorid. Saare maakonna koolidest osalesid uuringus Orissaare gümnaasium, Leisi keskkool ning Mustjala, Kärla ja Kahtla põhikool.

Õpilased on rahul



Saaremaa koolides viidi sihtuuring läbi kahes osas: kontrolltoiming ja õpilaste küsitlus.

Kontrolltoimingu käigus olid tähelepanu all hügieeni tagamiseks vajalikud ruumid, tingimuste olemasolu ja ruumide koristamise sagedus.

Terviseameti pea­spetsialisti Kaili Sillamaa sõnul on tingimused Saare maakonna koolides, nagu teisteski uuringus osalenud koolides, üldiselt head.

“Kõikides kontrollitud Saaremaa koolides on olemas nõutud hügieeniruumid ja võimalus sooja veega pesta käsi ning pesta end pärast kehalise kasvatuse tundi,” kinnitas Piret Tõll terviseameti Saaremaa esindusest.

Väiksemates koolides ei olnud WC-sid igal korrusel, mõnel pool oli aga tühjaks saanud kätepesuseebi dosaator või otsa lõppenud kätekuivatuspaber.

Ankeetküsitlusele vastas kokku 76 õpilast 8.–12. klassist.

Kooli WC-ga oli rahul 58, kätepesuvõimalustega 64 ja kooli duširuumiga 63 õpilast.

“Üldjuhul olid õpilased tualettide ja pesuruumidega rahul, kuid samas selgus, et mitmes koolis ei ole pärast kehalise tundi pesemiseks piisavalt aega või ei jätku alati sooja vett,” tõdes Tõll. “Mõni õpilane keeldub pesemast, kuna ühisruumid neile pesemiseks kas ei sobi või on duširuumis libe ja ebamugav.”

Mõned lapsed vastasid, et neile ei meeldi käsi pesta või et nad ei pea pesemist pärast kehalise tundi oluliseks. Tõllu sõnul on õpilaste väljatoodud puuduste kõrvaldamist plaanis üle kontrollida tänavu järelevalve käigus.

Järelevalvevisiite tehakse igal aastal vastavalt graafikule, selgitas Kaili Sillamaa. “Koolide tervisekaitsenõuete, sealhulgas hügieeninõuete vastavust kontrollib terviseamet igal aastal,” märkis ta, lisades, et vaatluse tulemused näitavad tingimuste pidevat paranemist.

“Suurem probleem koolides on see, et paljud lapsed ei pese käsi või ei tee seda hoolikalt, rääkimata korralikust kuivatamisest,” tõdes Piret Tõll. “See on aga teinekord olulisemgi, sest soe ja niiske keskkond loob soodsa pinnase mikroobide arenguks. Samas on käte pesemine elementaarne hügieeni alus ning kõige lihtsam ja käepärasem moodus nakkuste ennetamiseks.”

Hügieenitingimused sihtuuringuga hõlmatud 132 koolis üle Eesti hindas terviseamet üldiselt heaks. Tualetid, duširuumid ja pesemiskohad vastasid nõuetele (kuni 98%), ruumid olid puhtad ja varustatud hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.

8.–12. klasside õpilaste seas läbiviidud küsitlustest selgus, et ka suurem osa vastanutest olid kooli tualettruumide, duširuumide ja kätepesu võimalustega üldiselt rahul (63–84%).

115 õpilasega Kärla põhikoolis on esimesel korrusel eraldi tualettruumid algklasside ehk 1.–4. klassi mudilastele ja põhikooliõpilastele. Poistel loomulikult omad ja tüdrukutel omad. Ka personalil on majas oma tualettruum.

Tualetid lausa säravad puhtusest, valamute juures on olemas nii seebidosaator kui ka paberrätikud käte kuivatamiseks.

Igas õpilaste WC-s on kaks kabiini. “Sellest piisab,” leidis garderoobihoidja Reelika Grahv, kelle ülesanne on ka tualettruumide korrashoid. “Meil pole ju väga palju õpilasi.”

Poiste tualettides on olemas ka kaks pissuaari.

Käsi pesevad õpilased pärast tualetis käimist hoolega. Vähemalt suurem osa. “Kätekuivatuspaberit kulub igal juhul kõvasti,” märkis Reelika, kes paneb hoidikusse uue paki paberit vähemalt üle päeva, kui mitte sagedamini. Seepi kulub ka päris palju.

Oskavad puhtust pidada



Reelika sõnul on Kärla kooli lapsed üldiselt üsna korralikud ja oskavad tualettruumides puhtust pidada. Ta möönis, et vahel tuleb õpilastele siiski selgitustööd teha. “Üllatusi tuleb mõnikord ju ette,” tähendas ta. “Juhtub, et on unustatud vett tõmmata või pole potti harjaga puhtaks tehtud.”

Vastassoole mõeldud WC-sse, et tualettruumis olijaid nalja pärast ehmatada, lapsed ei kipu. “Isegi, kui vahel juhtub, et pinksipall on WC uksest sisse põrganud, ei julgeta järele minna,” lausus Reelika.

Söökla ei asu koolimajaga sama katuse all, vaid üle õue. Saarte Hääle külaskäigu ajal on just alanud suuremate õpilaste söögivahetund. Väljast tulijad suunduvad esmalt söögisaali seina ääres asuvate valamute juurde ja pesevad käed, enne kui lauda istuvad ja sööma asuvad.

Ka ei ole Kärla koolimajas võimlat ega duširuume. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad spordihoones ja seal on ka pesemisvõimalused.

Direktor Jaan Lemberi sõnul on koolipere sellise korraldusega harjunud ja rahul.

Osa praegusest Kärla koolimajast on kunagine ministeeriumikooli hoone, mis valmis 1912. aastal. Aegade jooksul on tehtud nii juurdeehitusi kui ka remonte, viimane neist mullu kevadel.

Suuremat remonti on taas oodata 2019. aastal. “See on paika pandud Lääne-Saare valla investeeringute kavas,” lausus direktor, lisades, et projekt ja kalkulatsioon on juba tehtud.

Kõik vajalik olgu koolimajas olemas



See, missugused peavad olema hügieenivõimalused haridusasutustes, on kirjas tervisekaitsenõuetes koolidele.

Nende nõuete järgi peavad tualettruumid olema koolimaja igal korrusel, kus toimub õppetöö. Erandiks on siin koolid, mis asuvad enne 1940. aastat kasutusele võetud ja miljööväärtuslikku keskkonda kuuluvates hoonetes või siis neis hoonetes, mis on tunnistatud mälestiseks või asuvad muinsuskaitsealal.

Duši- ja tualettruumid, välja arvatud ühekohalised tualett­ruumid, peavad olema tüdrukutele ja poistele eraldi. Tualetikabiinid olgu seestpoolt suletavate ustega ja üksteisest seintega eraldatud.

Duši- ja tualettruum peab olema varustatud hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega, kätepesuvalamute juures peavad olema vahendid hügieeniliseks kätepesuks ja -kuivatamiseks.

Igal õpilasel peab olema võimalus pärast kehalise kasvatuse tundi vahetunni jooksul end sooja veega pesta.

MIDA ARVATE?

Kuidas te oma kooli hügieenitingimustega rahul olete?



Erika Oeselg 8. klassist:

Mina olen küll rahul. WC ja kraanikausid on puhtad, kõik vajalik – seep ja paber – olemas. See korraldus, et spordihoones saab pesta, on hea. Pärast kehalise kasvatuse tundi jõuab enne uue tunni algust duši all ära käia küll, kuigi päris kõik seda millegipärast ei tee.

Kenneth Lember 8. klassist:

Viga pole midagi. Ruumi jagub, seepi ja paberit samuti. Õpilasi pole meil üldse nii palju, et ruumi vähe oleks ja pikad järjekorrad tekiksid. See on hea, et algklassidel on oma WC ja suurematel oma. Kehalise tunnid toimuvad spordihoones ja seal saab pärast duši all pesta.

Gabriela Grahv 9. klassist:

Vetsus on kraanikausse piisavalt, aga kahe kabiini asemel võiks olla kolm. Minu meelest on spordihoones pesemiskohti samuti liiga vähe – kolm inimest mahub korraga pesema. Neli-viis kohta oleks paras. Aga pärast kehalise tundi jõuab duši all käia küll – kui kiiresti teha. Mõned siiski ei pese ennast kohe, vaid lähevad lihtsalt tundi.

Meryssabel Nõmm 9. klassist:

Minu meelest piisab WC-s kahest kabiinist ja kahest kraanikausist küll. Ma ei ole veel kabiini ukse taga ootama pidanud. Seepi ja kätekuivatuspaberit jätkub ka alati. Spordihoones jõuab end pärast kehalise tundi puhtaks pesta.

Sööklasse tulles peseb enamik käed puhtaks, vaid üksikud ei tee seda. Näiteks osa poisse tormab kohe sööma. Mina olen meie kooli tingimustega rahul.

Hendrik Niit 8. klassist:

Mina arvan, et kõik on väga okei. Ma ei saa küll millegi üle kurta.