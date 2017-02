Leisil plaan muuta raamatukogud lugemistubadeks (3)

Osa Leisi valla raamatukogudest võib edaspidi muutuda lugemis-teabetubadeks, nagu see juba praegu toimib Karja külas.



“Oleme arutanud raamatukogude tulevikku ja võib-olla peaksid Pärsama ja Metsküla raamatukogu jätkama tulevikus lugemistubadena,” ütles Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa, kelle sõnul on lugemistubade ülalpidamisel leebemad nõuded. Raamatukoguna võiks tulevikus jätkata vaid Leisi raamatukogu.

Volikogu esimehe sõnul tuleb muutus ellu viia läbimõeldult, et inimestel säiliks kodu lähedal võimalus ajalehti-ajakirju lugemas käia. “See protsess ei tohi jätta inimestele sellist tunnet, et nad on jälle millestki ilma, vaid vastupidi, võib-olla pakutakse midagi paremat asemele,” lausus Kandimaa.

Volikogu esimehe sõnul võiks lugemistuba olla üks osa külamajast, nagu see juba praegu on Metsküla seltsimajas. Metsküla raamatukogu juhataja Liia Uussaar, kes oma sõnul ei ole valla plaanidega veel kursis, selgitas, et lugemistuba erineb raamatukogust selle poolest, et lugemistoast ei saa raamatuid laenutada. Vähemalt Karja lugemistoa näitel on see nii.

Kandimaa sõnul oli vallavolikogu istungil arutusel ka küsimus, milliseks peaks Leisi valla kultuurielu muutuma pärast Saaremaa valla sündi. “Kultuurijuht või kohalik kultuuriinimene peaks piirkonna üleselt rohkem koostööd tegema MTÜ-dega ja spordirahvaga,” sõnas Kandimaa.

Oluline on seegi, et praegu Leisi valla kodulehel ilmuv kultuuriürituste info leiaks edaspidi koha ka uue valla infokandjas. “Et oleks kajastatud info selle piirkonna kõigi ürituste kohta,” rääkis ta.