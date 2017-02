Linnuses avati rahvarõivanäitus

Tallinna piiga tagasihoidlikust soovist endale rahvarõivad valmistada kasvas välja kaheaastane koolitus, kus 22 naist said hakkama kokku 30 rahvarõivakomplektiga.



Eile avati Kuressaare linnuse keldrisaalis Saaremaa muuseumi ja MTÜ Kadakmari koostöös valminud näitus “Rahvarõivas – puhas ilu”. Samanimelise koolituse üks eestvedajatest, pealinnast Saaremaale elama tulnud Mareli Rannap meenutas suurejoonelise ettevõtmise ärevat algust. Polnud ju toona veel koolituse lõpule viimiseks vajalikku raha koos. Samuti polnud paljud 29-st esimesele kohtumisele tulnud naisest otseselt seotud käsitööga. Oli koduperenaisi, raamatupidajaid, pensionäre jt. Rannap pidas aga sütitava kõne, et kui on juba alustatud, siis tuleb lõpuni minna.

Pärast esimest aastat oli alles 23 naist ja nendegi rõivad polnud sugugi graafikus. Siiski, veel aasta edasi juunikuus saabusid Nasva klubi ette õhetavate põskede ja väsimusest mustade silmaalustega edukad lõpetajad, kel seljas värskelt nõelasilmast tulnud rahvarõivad. Toimus koolituse pidulik lõpetamine.

Nüüd on rahvarõivad imetlemiseks välja pandud Saaremaa muuseumis. Varem on neid eksponeeritud Tallinnas Eesti käsitöömajas ja mardilaadal Saku suurhallis. Kolmekümnest komplektist kaks on Mandri-Eesti omad – Pärnumaa ja Türi naiste komplektid – ning ülejäänud Saaremaa kümne kihelkonna naiste, meeste ja laste rahvarõivad.

Saaremaa muuseumi vanemteadur Maret Soorsk ütles, et koolitusel valminud rahvarõivad on küll alles värsked, kuid sellegipoolest ehtsad ja õiged. Iga komplektiga koos valmis ka kirjalik töö, kus on ära toodud tööprotsesside kirjeldused, et oskusteavet paremini säilitada.

Koolitus “Rahvarõivas – puhas ilu” on tunnustust pälvinud nii maakondlikul kui ka üleriiklikul tasandil. Viimati tunnustas koolitust Eesti rahvakunsti ja käsitöö liit tiitliga “Maakonna tegu 2016”. Rahvarõivakoolituse eestvedajad olid Mareli Rannap ja Imbi Padar. Kursuse neli õpetajat tulid MTÜ-st Rahvarõivas. Linnuses avatud näituse kuraator on Maret Soorsk. Näituse kujundus valmis koostöös Anne Olopiga disainibüroost Neli Disain.

Näitus jääb Kuressaare linnuses avatuks 23. aprillini. Veebruaris (25.–26.02) ja märtsis (3.–5.03 ja 10.–12.03) on näitusesaalis kõigile huvilistele rahvarõivaste valmistamist tutvustamas Mareli Rannap.