LUGEJA KÜSIB (1)

Tööandja saatis mind tervisekontrolli. Arst kirjutas tervisekontrolli otsusele, et mul on kuvariga töötamiseks uusi prille vaja, sest nägemine on halvenenud. Kas tööandja peab mulle hüvitama uute prillide maksumuse?



Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Prillide hüvitamist reguleerib määrus “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”. Tööandja on kohustatud prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid hüvitama, kui töötaja töötab vähemalt poole oma tööajast kuvariga, st üle nelja tunni tööpäevas või üle 20 tunni nädalas; tervisekontrollis selgub, et töötaja vajab prille töötamiseks kuvariga; selgub, et töötaja nägemisteravus on muutunud ja ta vajab seetõttu (uusi) prille.

Kui need tingimused on täidetud, peab tööandja hüvitama prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse. See tähendab, et tööandjal on kohustus kompenseerida, kuid kompenseerimise määra õigusaktidega reguleeritud ei ole.

Tavapäraselt on prillide hüvitamine sätestatud ettevõtte-siseste reeglite või korraldustega. Näiteks on määratletud hüvitamise rahaline piirmäär või protsent kogumaksumusest. See tähendab, et tööandja hüvitis võib olla väiksem kui prillide tegelik maksumus.

Prillide maksumuse hüvitamine ei olene töösuhte pikkusest ega sellest, kas nägemisteravus on vähenenud konkreetse tööandja juures. Prillide hüvitist on õigus saada ka uuel töötajal.