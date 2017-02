Sanatooriumi pesumajas uus tegutseja (1)

AS-i Kuressaare Sanatoorium Saaremaa Valsis asuva pesumaja uus käitaja on OÜ Purser, kes soovib rõhku panna keemilisele puhastusele. Koos abikaasa Kristi Tinnoga ettevõtte juhatusse kuuluv Andres Tinno ütles, et firma otsis seoses majutustegevuse lõpetamisega uut väljakutset ning nii pesumajani jõutigi.

“Suurem eesmärk on hakata pakkuma korralikku keemilise puhastuse teenust, millest täna on Saaremaal puudus,” märkis Tinno, kes ise ettevõtte omanike ringi ei kuulu. “Lisaks säilib vähemalt kahel inimesel töö, mis on omaette väärtus,” kinnitas ta.

Kui arvati, et Purser hakkab peaasjalikult tegelema samas majas asuva Lääne-Saare hooldekodu pesu pesemisega, siis see ei ole Tinno sõnul hea mõte.

“Arvan, et kui OÜ Purseri eesmärk oleks pesta vaid Lääne-Saare hooldekodu pesu, siis võiks selle projekti investeeringu kohe korstnasse kirjutada,” ütles ta.