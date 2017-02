Möödunud nädalavahetusel pöördus Saare maakonnas ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 60 inimest, ühel haigestunul diagnoositi gripp.



“Võrreldes Eesti keskmise haigestumusega on haigestumus Saaremaal suhteliselt tagasihoidlik, mis tähendab, et olukord on hea,” märkis tervisemeti avalike suhete juht Iiris Saluri.