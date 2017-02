Triinu rõõmustab uue duširuumi üle

Annetajate abiga sai Kuressaares elav 17-aastane raske puudega tüdruk Triinu oma erivajaduste järgi kohandatud duširuumi.



Möödunud nädalal lõppenud remondi järel näeb endine vannituba varasemast sootuks erinev välja. Pisikesest WC-st ja dušikabiiniga vannitoast on pärast vaheseina mahalõhkumist ja remonti saanud avar heledates toonides ruum, mille dušinurk on põrandaga samal tasapinnal. Seina külge on kinnitatud ülestõstetav iste ja käepide.

Triinu ema, üksi kolme laste kasvatav Maarja Oeselg on uue duširuumiga enam kui rahul. “Nüüd on siin ometi ruumi,” rõõmustas ta. “Ja ilus on ka.”

Vana dušikabiini alus oli Downi tõve ja südamerikkega Triinu jaoks liiga kõrge ning omal jõul ta üle selle ääre astuda ei jaksanud. Tütre pidev tõstmine käis emale aga üle jõu.

Pesema pidi tüdrukut ema, aga kabiin oli selleks liiga kitsas. Samuti pidi ema abistama last tualettruumis, kuhu kaks inimest mahtusid vaid siis, kui uks lahti jäi. Nüüd on Triinu aitamine hoopis kergem.

Triinul endal on uue avara duširuumi üle samuti hea meel ja duši alla läheb ta rõõmuga.

“Mulle meeldib,” kinnitas ta. Ema sõnul Triinu ka peseb end nüüd ise, ema hooleks on tütar veega puhtaks loputada.

Triinu vannitoa remondiks annetati 1690 eurot, heategevusühendus MTÜ Meelespea toetas 500 euroga ja linnavalitsus 700 euroga.

“Aitäh kõigile, kes meile appi tulid,” ütles Maarja, lisades, et alles jäänud 800 eurot on Triinu pangakontol.