Tšau otsib burgeritalente (1)

Lossi tänaval on end salamisi sisse seadnud uus söögikoht, mille menüü rõõmustab burgeri- ja tänavatoidulembe. Ühest meistrist kõikide näljaste äratoitmiseks aga ei piisa, seega on uuel söögikohal nimega Tšau tööd pakkuda nii burgerikokkadele kui ka ideegeneraatoritele.



Kolmapäeva hommikul rakendas Vello Laanemets oma kalligraafilisi oskusi, maalides tahvli peale värsket menüüd, mis samal päeval avatud söögikohas pakutakse.

Tšau on restoran Castello n-ö käepikendus – restorani kõrval asuv tänavatoidukoht garanteerib, et endale meelepärast söögipoolist leiavad kõik kliendid. Vajaduse tänavatoidu serveerimise järele tingis klientuur, kes restoranis käies burgeritest huvitus.

“Eestvedamine ja soov asjaga tegelemiseks tuli poeg Vellolt, mis selle mõtte lõpuks ideetasandilt reaalsusesse tõi,” rõõmustas oma poja nimekaim Vello Laanemets võsukese ettevõtlikkuse üle, lisades, et poeg on seni Castellos pitsakokana “käe sooja” hoidnud.

Kuna tegu on nii värskelt avatud kohaga, ei ole lisatööjõudu ülemäära aktiivselt veel otsitud. Siiski läheb seda vaja, sest ühest burgereid “konstrueerivast” käepaarist jääb ilmselgelt väheks.

Töö toimub uues burksikohas graafiku alusel, vaheldumisi pikk (viis päeva tööl) ja lühike (kaks päeva tööl) nädal. Tšau on avatud teisipäevast neljapäevani kell 12–22, reedel-laupäeval kell 12–24 ning pühapäeval samuti keskpäevast kuni kella 17-ni. Esmaspäeval köök puhkab.

Rustikaalse hõnguga burgerikoha olemus on tegijate kinnitusel sisse kirjutatud selle nimesse. Tšau on koht, kuhu kõik on oodatud, kus valitseb soe ja meeldiv õhkkond, nagu tuleks külla heale sõbrale. Sellist suhtumist oodatakse ka personalilt.

“Samas peaks olema ka pingetaluvust, sest vahepeal võib kiireks minna. Siis tuleb lihtsalt rahu säilitada ja olla avatud suhtumisega,” sõnas vanem Laanemets.

Ta lisas, et uuelt töötajalt oodatakse eelkõige inglise keele oskust, kõik muu on suur boonus. Niisamuti annab tööle saamisel eelise siiras huvi toidutegemise ja suhtlemise vastu, sest meeldejäävate maitsete kombineerimise eelduseks ongi siiras soov toidumaailma avastada. “Kuna tegemist on uue kohaga ja klientide soovide kaardistamine on alles algusjärgus, on igasugused uued ideed äärmiselt oodatud,” lisas restoranipidaja.

Kes lisaks burgerisöömisele on huvitatud ka protsessile kaasaaitamisest ja tunneb, et kohaliku toidukultuuri täiendamine suurepäraste burgeritega on talle hingelähedane, võib Lossi tänav 11-st läbi astuda ja endast märku anda.