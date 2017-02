Endine maavanem Kaido Kaasik hüppas IRL-i nimekirja (2)

Eksmaavanem Kaido Kaasik hülgas Saarlase valimisliidu ja keskendub koos Raivo Aegiga IRL-i valimisnimekirja koostamisele ja valimiskampaania ettevalmistamisele.

Kaasik põhjendas naasmist koduerakonna rüppe sellega, et plaanist teha Vabaerakonna, Keskerakonna ja IRL-i koostöös valimisliit ei tulnud midagi välja, kuna Keskerakond teatas, et teeb Saaremaal oma nimekirja.

Ka IRL leidis varasematele plaanidele vaatamata eelmise kuu lõpus, et tuleb siiski välja oma nimekirjaga.

Saarlase valmisliidust on aga loodavate struktuuride valguses saamas samuti nagu omamoodi kohalik partei, leiab Kaasik. “Ta ei ole enam see, mis ta pidi olema,” sõnas ta. “Aga eks need, kes miskipärast erakondi pelgavad, lähevad valimisliitu.”

Kaasiku sõnul IRL-i valimisnimekiri paisub, sest “konservatiivse ja eestimaalise vaatega inimesi on ju palju”. Kas nimekirja esinumbriks saab riigikogu liige Raivo Aeg või keegi teine, on Kaasiku kinnitusel veel otsustamata.

Pilt saab selgemaks tuleval nädalal, kui toimub piirkonna üldkogu ja valitakse uus juhatus. Kaasik ütles, et juhatusse kandideerib ta kindlasti, kuid piirkonna juhiks ilmselt mitte.