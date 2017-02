JUHTKIRI: Head kavatsused

Kuressaares sobib loomemaja turuhoonesse nagu valatud. On ju ammu kurdetud turu vaevalise vegeteerimise üle. Elu tuleb platsile korraks vaid siis, kui marjad, köögiviljad ja seened valmis. Loomesuvila ümber kihas elu mäletatavasti kogu suve. Loomemajast võiks aga saada lausa aastaringne kooskäimise koht.

Sama meelt on ka linnavalitsejad, kes soovivad samuti näha Kuressaare turgu atraktiivse paigana. Paraku läheb loomemaja turuhoonesse paigutamine üle kivide ja kändude. Kommunikatsiooniprobleemid ja 22 aastat turuhoones tegutsenud lihapood ei lase nii lihtsalt ühel ideel teoks saada. Seejuures ei ole lihapoele midagi ette heita – see kauplus sobib turule väga hästi.

Jabur on aga tõsiasi, et loomesuvilale pakuti ruume, kuhu samal ajal otsiti ja ka leiti teised rentnikud. Ehk siis turu haldaja, kelleks on linna oma äriühing, ei teadnud, mida linnavalitsus plaanib ja vastupidi. Nii tegeldigi turuhoonesse rentnike leidmisega paralleelselt, ent sünergiast siin paraku rääkida ei saa, pigem vastupidi.