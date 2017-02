Kui kiidulaul tapab uudise (1)

“Cantervilla mängumaal uppunud lapse ema räägib esimest korda oma loo” – selline pealkiri vaatas mulle sel kolmapäeval vastu Delfi uudisteportaalist,” kirjutab Postimehe saarlasest ajakirjanik Risto Berendson. “Ma ei tea, kas väljend “esimest korda” pidi mind veenma seda lugu ostma, kuid ma tean, et see on mage viis üht artiklit müüa.”

Paraku pole see Eesti ajakirjanduses harv nähtus. Üha sagedamini tuleb mul seepärast piinlikkust tunda. Hakkame jõudma punkti, kus enda eest ei räägi enam lugude sisu, vaid teema olulisuse peavad määrama sõnad “esimest korda” või “eksklusiivselt”.

Kui ekraanil – ja pahatihti just selles meediumis seda väljendit kõige enam ekspluateeritakse – kõlab ikka “esimest korda”, siis taandub kõik muu hetkega teisejärguliseks. Kui saatejuht teatab, et ärimees Meelis Lao räägib oma loo esimest korda “oma kodu seinte vahel” nende saatele, siis asjaolu, et sama persoon on neid lugusid rääkinud meedias juba kümneid kordi, kaotabki tähtsuse. Saatejuhi väite tõeseks muutval väheolulisel nüansil “oma kodus” ei ole siin enam rolli, sest eksklusiivintervjuu ekraanil juba kerib…

Niisuguseid sisuturunduslikke näiteid on ajakirjanduses palju. Need kvalifitseeruvad üldiselt sooja õhu ajamise väärtusega infoks, kuid need kipuvad tooni andma.

Sellise käsitluse resultaat võib olla see, et kui saatetiim saabki lõpuks kätte mõne avaliku huvi seisukohalt tõesti olulise materjali, võivad tegijate tööd saates ülistavad epiteedid pöörata teema tegijate endi vastu.

Milleks ajakirjandusele selline kirbutsirkus? Kui vaid selleks, et teistest parem välja paista, siis on see odav viis ennast kiita. Kuhu on kadunud ajakirjandusliku sisu väärtus? Uskuge, isegi väikeses Eestis ilmub iga päev mõni lugu, mis räägib millestki või kellestki esimest korda. Siim Kallase või Urmas Sõõrumaa usutlusi ei sobi juba ammu ilustama väljend “eksklusiivintervjuu”, kuid need ilmuvad tihti endiselt sellise määratlusega.

Kui informatiivsetest küsimustest mis? ja miks? saab olulisemaks asjaolu, kes selle esimesena avaldas, siis on ajakirjandusel probleem. Nii devalveerub ajakirjanduslik objektiivsus millekski vähetähtsaks.

“Esimest korda” on ajakirjanduses tegelikult üks paras õhumüümine. Äkki oleme edaspidi vähem eksklusiivsed?

Lühendatult 16. veebruari Postimehest