Pöide vallajuhid: ühendõppeasutus on tugevam (1)

Pöide vallavalitsus leiab, et kooli ja lasteaia ühendamisel tekkivat õppeasutust on suurel Saaremaa vallal keerulisem sulgeda kui väikest kooli.

“Õppeasutuste liitmisel tekib ühendõppeasutus Tornimäe kool, millest uus valitsus haridusosa ära võtta ei saa,” ütles vallavanem Andres Hanso (pildil) volikogu haridus-, noorsootöö ja spordikomisjoni koosolekul.

“”Suur Saaremaa” ei hakka väikeseid koole pidama, odavam on organiseerida laste transport kui väikest kooli üleval pidada,” lausus Hanso.

Ka volikogu esimees Marina Treima leidis, et lasteaeda ja kooli liites kaitseb praegune Pöide vald oma põhikooli. Treima sõnul on oluline leida see, mille poolest eristub Tornimäe kool teistest koolidest, et uus valitsus näeks põhjust ja vajadust väikese kooli säilimiseks.

Lasteaia keskmine rühm on plaanis tuua koolimajja, et lapsed ja nende vanemad kooliga harjuksid ning laps sujuvalt lasteaiaosast kooli õppima läheks.

Lasteaia ja kooli köök koonduksid koolimajja, tööle jääksid mõlemad kokad. Üks asutuste juhtidest kaotaks aga töö. Samuti nõuavad ümberkorraldused koolimajas ümberehitusi ja remonttöid. Koolilastel hakkaks olema senisest vähem ruumi.