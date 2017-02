REPLIIK: Oluline on terviklik lähenemine (1)

Loomulikult ei ole ma selle vastu, kui gümnasistid saaksid õppida nüüdisaegse kooliarhitektuuri põhimõtete järgi rajatud multifunktsionaalsete õpiruumide, -laborite, -stuudiote jmt koolis – st et tuleks selline maja ehitada (ümber ehitada).

Kuressaare puhul on siiski olulisem terviklik lähenemine. Gümnasistidele ideaalse õpikeskkonna loomine ei tohiks kaasa tuua mammutpõhikoolide teket vana (klassikalist) tüüpi koolimajades. Arendavat õpikeskkonda vajaksid esmajärgus aga just kõige väiksemad (st alates lasteaiast). Kuna haldusreformi valguses on hakatud kavandama riigikoolide omavalitsustele tagasi andmist, siis võiks selle etapi Saaremaal vahele jätta ja arendada koolivõrku kõigi laste vajadusi arvestades.

Maidu Varik, Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja

