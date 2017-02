Riigigümnaasium kütab kirgi (1)

Juba enne Kuressaare ja haridusministeeriumi vaheliste riigigümnaasiumi-teemaliste läbirääkimiste algust on võimalik koolide ümberkorraldamine kerkinud linnas jututeemaks number üks.

Linnavolinik Argo Kirss ütleb tänase Saarte Hääle arvamusloos, et gümnasistide hariduslik tase on võrreldes aastatetagusega tohutult langenud. Kirsi sõnul aitaks õppimiskallakuga ja arvupiiranguga riigigümnaasiumi tulek. Ta tunnistab, et linnavolikogu hariduskomisjoni jaanuarikuu koosolekul läks Kuressaare gümnaasiumi direktori Toomas Takkisega tulisemaks mõttevahetuseks.

Takkis ütles eile, et selliseid mõtteid, nagu Kirss arvamusloos välja toob, ei ole ta kindlasti välja öelnud. Pikemalt ta teemat eile kommenteerida ei jõudnud.

Volikogu võtab ohjad

Järgmisel linnavolikogu istungil tuleb arutusele linnavalitsusele loa andmine ministeeriumiga läbirääkimistesse asumiseks. See jõuab aga volikogusse senisest erineval kujul. Kui algselt oli eelnõus, et linn saaks volitused ja õiguse riigigümnaasiumi tuleku osas ministeeriumiga ka vastav kokkulepe sõlmida, siis nüüd tuleb see kokkulepe omakorda enne sõlmimist volikogust läbi lasta.

Reformierakondlane Jaanus Tamkivi ütles, et see on mõistlik. Tamkivi lisas, et kui riigilt tulevad suured investeeringud ja sellega kaasneb õpikeskkonna ja õppekvaliteedi paranemine, oleks uue kooli avamine teretulnud.

Tamkivi erakonnakaaslane Anton Teras on aga SÜG-i hoolekogu esimehena pigem riigigümnaasiumi oponent. Tema sõnul pole välja öeldud, milliste tingimuste üle läbi rääkima minnakse. “Vassimine jätkub,” kinnitas Teras, kes tahab näha argumente koos aruteluga. Teras märkis, et viimasel ajal on hakatud rääkima pigem sellest, et riigigümnaasiumile jah öeldes saaks ühel või teisel viisil korda Vanalinna kooli.

“Probleemidest gümnaasiumidega pole enam midagi kuulda,” ütles ta. “Mina arvan, et Kuressaare ei peaks lõhkuma senist head gümnaasiumisüsteemi sellepärast, et linnal pole raha ühe põhikooli korda tegemiseks.” See raha kulutati tema sõnul Tallinna tänava remondiks ja nii tehtigi valik.

Võimalik uus hoone

Muret on tuntud, et riigigümnaasium tuleb väiksema õpilaste arvuga, kui Kuressaares seni gümnasiste on olnud. Argo Kirss arvab, et ehk see olekski hea.

Samas kinnitati Saarte Häälele haridusministeeriumist, et mingeid piirnorme ei ole. “Kui suure õppekohtade arvuga gümnaasium rajatakse, sõltub õpilaste arvu pikaajalisemast prognoosist maakonnas ja koolivõrgu arengutest,” selgitas ministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm.

Saarte Hääleni on jõudnud kuuldused, et seni räägitud ühe põhikooli hoone uuendamine riigigümnaasiumiks ministeeriumile ei sobi. Kurm seda ei kommenteerinud, kuid tõdes, et igast vanast pole uut luua mõistlik.

Linnapea Madis Kallas nentis, et uuele hoonele sobiliku paiga leidmine on linnas keeruline. “Hetkel sellise suurusega tühje krunte Kuressaare kesklinna vahetus läheduses ei ole,” märkis Kallas.

