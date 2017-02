Talvised lõpetajad said diplomid kätte

Ametikool jagas eilsel talvisel lõpuaktusel kätte mitukümmend diplomit erinevate valdkondade õppuritele.

Kuressaare kultuurikeskusse kogunes eile 87 pidulikus meeleolus koolilõpetajat, kes said kätte oma erialaoskusi tõendava dokumendi. Diplomeid jagati kokkadele, multimeedia kujundajatele, pagaritele, maaturismi ettevõtjatele, spaateenindajatele, autotehnikutele ja dekoraator-stilistidele.

Ametikooli direktor Neeme Rand märkis, et isegi pärast aastaid aktustel esinemisi ja sõnavõtte ei taha väike närvilisus endiselt vaibuda ning uus lõpetajatelaine toob alati hinge mõningase ärevuse. “Ma loodan, et talvistel lõpetajatel on tööturul ka teatud eelis,” sõnas Rand.

Lõpetajaid oli 18 meest ja 69 naist. Koolijuht tõdes, et tänapäeval on koolilõpetajate seas ka üle 50 aasta vanuseid inimesi. Direktor lisas, et talviseid lõpetajaid iseloomustab konkreetsus ja sihikindlus. “Praeguste lõpetajate kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et nad teavad, mida nad tahavad.”

Üllatusesineja oli aktusele kutsutud peaminister Jüri Ratas, kes ütles, et talviste lõpetajate arv on muljetavaldav, ja rõhutas kutseõppe olulisust.

“Tänasel päeval 2017. aasta veebruarikuus on Kuressaare ametikool tõeliselt tugev kool. Ma loodan, et teil läheb edasi sama hästi ning olete ka viie aasta pärast vähemalt sama head või paremad veel,” lausus Ratas.