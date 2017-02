Uuelt heliplaadilt leiab helge mõtiskluse

Luuletaja ja laulukirjutaja Doris Peucker esitles üleeile õhtul Saaremaa puuetega inimeste kojas oma esimest heliplaati “Mõtisklus”.

“Kõik kiidavad taevani, et väga tore õhtu oli, ja mulle endale ka meeldis. Vist läks korda,” ütles Peucker Saarte Häälele. Ka mõned plaadid õnnestus luuletajal müüa. “Kuna plaat ilmus tegelikult juba detsembris, siis olen ka varem müünud ja loodan, et müüakse ikka veel,” lisas ta. Laule, mida salvestada, on Peuckeril varuks küll ja veel. Needki loodab ta kunagi heliplaadile panna.

Plaadist, kus oleksid peal tema laulud, unistas Peucker oma sõnul aga juba kümme aastat tagasi. Idee elluviimiseks tuli tal leida head inimesed, kes laulaksid ja aitaksid muusikat arranžeerida. “Otsisin ja leidsin,” on Peucker rahul.

Plaadil laulavad Marju Saar, Riivo Saar ja Väino Uibo. Muusikaseaded on teinud Avo Levisto, Rein Rand ja Riivo Saar ning luuletusi loevad Andres Ots, Väino Uibo ja Doris Peucker ise. Nimelt on plaadil lisaks üheteistkümnele laulule kaheksa luuletust, mis on põimitud lugude vahele.

Peuckeri sõnul on tegemist helge mõtisklusega, kuid plaadilt leiab siiski ka mõned nukramad lood. Kirjutatud on need peaasjalikult viimase kümne aasta jooksul. “On nii uuemaid kui ka vanemaid,” märkis Peucker. CD ümbrise kujundas Ain Vares, kasutades selleks Dorise poja Karl-Mihkel Truu tehtud fotosid.

Plaat on müügil Saaremaa puuetega inimeste kojas. Aga plaadi saab soetada ka autori enda käest.