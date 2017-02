Väärikad õppisid hoiduma kemikaalidest

Väärikad õppurid said neljapäeval Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas ülevaate igapäevatoodetes sisalduvatest ohtlikest ainetest.

Väärikate ülikooli õppureid tuli seekord harima Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert Heli Nõmmsalu. Tema sõnul oli loengu eesmärk eelkõige tõsta inimeste teadlikkust neid ümbritseva keskkonna nähtamatutest mõjudest.

Nõmmsalu lisas, et kemikaale leidub tänapäeval kõikjal ning seega on oluline teada, kuidas nendega kokkupuutumist vähendada ja tunda ära võimaliku terviseohu sümptomeid.

“Näiteks kosmeetika ja igasugused kreemid, mis me endale peale määrime, sisaldavad tihti sünteesitud kemikaale, mis võivad inimesele kahjulikult mõjuda,” rääkis Nõmmsalu.

Sama kehtib ka toidu kohta. Paraku ei oska inimesed sageli teatud sümptomeid seostada väliste mõjutustega. Nõmmsalu soovitab lugeda toodete silte, et võimalusel vältida parabeene sisaldavat kosmeetikat, tube regulaarselt tuulutada ning kodukeemia asendada sooda, sidrunimahla ja äädikaga.

Väärikad üliõpilased pidasid teemat igati vajalikuks ning kinnitasid, et saavad loengutest alati vajalikku teavet. Pensionipõlve nautiv ja juba mitmendat aastat väärikas üliõpilane Elina Trave ütles, et isegi sellised teemad, mis esialgu isikliku huviorbiidiga suurt ei haaku, suudetakse teha põnevaks.

“Mulle on alati huvi pakkunud erinevad sotsiaalteemad, mis näiteks ka lapsi puudutavad. Tänane loeng pakub aga kindlasti mõtteainet, sest tänapäeval on palju keemiat liikvel,” märkis Trave.

Noor pensionär Ljudmilla Mihkelson nõustus, et loengult saadud teadmised mööda külgi maha küll ei jookse: “Kindlasti tuleb kasuks teadmine, kuidas keemia mõju endale vähendada või millega igapäevaselt arvestada.”

Viis aastat väärikate ülikooli loengutel käinud Luule Aadussoo leidis samuti, et iga loeng pakub tarkusi ja teadmisi, mida kõrva taha panna. “Meile on ju antud suurepärane võimalus ennast harida ning kasutan ikka iga võimalust, et jälle kokku tulla ning koos midagi tarka teada saada,” sõnas ta ootusärevalt.