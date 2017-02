Valjala teeremondihange pakub huvi politseile (2)

Politsei korruptsioonikuritegude büroo kontrollib, kas Valjala vallas avalikuks tulnud teedeehituse hankemenetluses leidub kuriteo tunnuseid.

“Antud juhtumi puhul tundub meile, et on alust politseisse pöördumiseks,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Anni Jatsa Saarte Häälele.

Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets teatas Saarte Häälele pressiesindaja vahendusel, et Valjala info on politseini jõudnud hiljuti ja on kontrollimisel. “Hetkel midagi muud lisada ei ole,” sõnas pressiesindaja Heiko Leesment.

Valjala vallavolikogu revisjonikomisjon avalikustas, et läinud aasta märtsis küsis Valjala vallavalitsus hinnapakkumisi Valjala valla teede teeäärsete alade korrastamiseks. Hinnapakkumised saabusid neljalt ettevõttelt. Neljas, kõige viimane ja odavaim pakkumine hinnaga 3500 eurot laekus OÜ-lt Taida. Firma juhatuse liige Jüri Ränk oli tol ajal Valjala vallavalitsuse töötaja ja pakkumise korraldaja.

“Töötaja valis tööde teostajaks endaga seotud ettevõtte. Valjala valla töötaja on käitunud ebakorrektselt. Selline tegutsemine on seadusega vastuolus, mida revisjonikomisjon ei saa aktsepteerida,” tõdesid komisjoni liikmed Alur Õunpuu, Siivi Kaasik ja Toomas Tänav jaanuari algul toimunud komisjoni koosolekul.

Revisjonikomisjon juhtis ühtlasi vallavalitsuse tähelepanu dokumentide vormistamise osas ja korruptsiooniliste olukordade tekkimise osas. “Olla järgnevatel kordadel hoolikamad, et vältida hilisemaid seadustega vastuollu minemisi,” juhendas revisjonikomisjon.

Komisjoni juht Alur Õunpuu ütles Saarte Häälele, et politseisse nad ei pöördunud, sest vallavalitsus kinnitas, et pole rahalist kahju kannatanud ja asjad räägiti omavahel selgeks. Jüri Ränk ise töötab alates oktoobrist Lääne-Saare halduse peaspetsialistina.

“Peale moraalse kahju, mis nüüd on tekkinud, me tema tegevusest kahju ei saanud. Mainekahju kindlasti on, et avalikus ruumis seda pesu pesta – valla seisukohast see lõbus asi pole,” tõdes Valjala vallavanem Aare Martinson.

Et vald ei ole rahalist kahju kannatanud, ei nähtud ka põhjust politseisse pöörduda. “Valikut ei toimunud, oli sundseis ja olukord, kus häid lahendusi polnudki,” selgitas Martinson. Nimelt oli vaja teeääri korrastada enne teede mustkatte alla viimist ja tähtajad surusid peale.

“Kui oleks ka inimese lahti lasknud, kus sa kohe uue võtad? Kogu leping oleks toppama jäänud,” rääkis Martinson. “Olukord oli küll pikantne, saan sellest hästi aru, aga lahendasime selle seisukohaga, et töö sai tehtud.”