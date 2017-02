Supervõimega krutskivennad

Elar “Ma näen topelt” Nellis

Ülar “No tere, Elar” Nellis

Elar ja Ülar Nellis on kõrvaltvaatajale üsna ühte nägu ja tegu tegelased. Ainult habe on ühel vennal pikem kui teisel ja stiililtki on kumbki omaette ooper. Teades, et nende vend on Kadi raadio Ahto, ütleks esimese hooga, et nad on kui habemega Ahtod. Aga mitte päris. Neil on kaasasündinud supervõime, mida nende vanemal vennal pole – nad on kaksikud.

Üks neist kasutab kõneldes tihti sõna “reaalselt”, teise lemmiksõna paistab olevat “just”. Kumb kumma sõnavarasse kuulub? Ju see selgub.

Elar Nellis töötab juba ligi kümme aastat tarkvaraarendajana, neist kuus aastat moekas müügijuhtimistarkvaraga tegelevas idufirmas Pipedrive. Ta on enda sõnul pea terve oma pika elu tegelenud koorilauluga – välja arvatud viimased kolm aastat – ja ka pillimängu on ta harrastanud terve igaviku. Vabal ajal mängibki ta klaverit ja üldse igasuguseid pille, mis tal kodus on, aga ka joonistab.

Ameerikast koju

Viimased kolm aastat pesitses Elar Ameerikas, loetud nädalate eest kolis aga Eestisse tagasi. Talle meeldib kõik, mille juures saab kasutada loovust – väga lihtsalt ja lühidalt ongi Elar niimoodi defineeritud. Üks fakt ka – Elari abikaasa Marju Randmer-Nellis on fotograaf.

Kui lasteaiast kuni keskkooli lõpuni elasid kaksikud Orissaares, siis pärast seda läksid nende teed õige õrnalt lahku. Elar astus Tallinna tehnikaülikooli, Ülar mõned kilomeetrid pealinna südamele lähemal asuvasse tehnikakõrgkooli. Esimene neist õppis arvuti- ja süsteemitehnikat ning teine logistikat.

Ülar Nellise sõnul läks sealt alates trall lahti ning nii on ta pidanud vennaga võrreldes väga erinevaid ameteid ontlikust ärikonsultandist muheda rekameheni Skandinaaviamaades.

