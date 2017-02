Euroopa Liit vs. Venemaa. Kas Euroopa riigid on suutelised ennast kaitsma? (1)

President Donald Trump on NATO-t nimetanud kohutavaks organisatsiooniks. Kui neid sõnu teispool ookeani tõsiselt võetakse, siis võib tõepoolest juhtuda, et USA hakkab oma relvajõude Euroopast tasapisi ära viima. See tähendaks aga, et Euroopa peab enda kaitsmisega ise toime tulema.

Seega tekib paratamatult küsimus, kuivõrd hästi suudavad Euroopa kaitsejõud Venemaale vastu seista? Rootsi ajaleht Aftonbladet palus seda teemat kommenteerida mõnel eksperdil.

Üks on selge – koos Ameerika Ühendriikidega ületaks NATO sõjaline jõud Venemaa oma märkimisväärselt. Kuid valimiskampaania ajal seadis USA vastne president Donald Trump NATO kollektiivkaitse põhimõtte kahtluse alla. Ta andis mõista, et ainult need riigid, kes kulutavad oma kaitseks ise piisavalt palju raha, võivad loota ameeriklaste toetusele.

Tõsi, mõnes teises kontekstis on vastuoluliste avalduste poolest tuntuks saanud Trump NATO-le toetust avaldanud. Sellest hoolimata on Euroopas hakanud levima ebakindlus. Kuna mitmed eksperdid arvavad, et konflikt Venemaaga muutub iga päevaga üha enam tõenäoliseks, siis tekib küsimus – kas Euroopa Liit suudaks iseseisvalt läbi viia kaitsesõda Balti riikides. Nagu teada, võib just Baltikum olla Kremli järgmine sihtmärk.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest