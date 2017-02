Meri tuli maale ja saunaminek lükkuski edasi

“Meri tuli maale, tule ruttu, sõidame Veerele!” meenub küünlakuu 8. päeval kaheksakümneseks saanud Leili Laanekivile aastakümnete tagune kutse Tagamõisa kodust mõne kilomeetri kaugusele sadamasse sõita.

Kui Leili ja tema pereliikmed Moskvitšist välja astusid, nägid nad tõepoolest, et ka Meri oli jõudnud laevast kaile. Eesti Vabariigi president Lennart Meri oli seekord Saaremaale sõitnud laevaga, mis Veere sadamakai ääres sildus.

Leili tütar Aasalea ei mõelnud pikalt. Ta kutsus ema presidendi juurde ja palus fotograafil kolmiku jäädvustada. Riigipea oli heas tujus, haaras saarlannad haardesse ja nii sündiski ajalooline foto. “Saunaahjus oli tuli, kütmine jäi pooleli – tahtsime näha, kuidas Meri maale tuleb. Pärast pilditegemist mõtlesin, kas nüüd Meri käsi oli minu ümber või julgesin mina presidendi ümbert kinni võtta. Pildilt on näha, et ikkagi president haaras meid embusse,” räägib Leili.

Kase talu perenaise pildialbumis on ka selline foto, kus ta on oma noorema tütre Aavega koos Londoni linnapeaga. Aave elabki Inglismaal ja kui Leili tütrel külas käis, trehvasidki nad suurlinna meeri jalgrattaga kuningapalee lähedal pedaalimas. Eks siis Aave rääkinud linnapeale ühispildi tegemiseks augu pähe. Linnapea nõustus ja nüüd on foto Leili albumis.

Sündinud Tallinnas

Leili isa oli Undva külast pärit, aga ema Saulepa vallast Läänemaalt. Isa teenis Eesti mereväes sõjalaev Sulevi peal. Elati Koplis mereväeohvitseride majas, 1940. aastal koliti Varblasse. “Sõjaajal, 1943. aastal tulime Saaremaale isa vanemate juurde Lätiniidi külla,” teab Leili oma esimestest eluaastatest rääkida.

Kodusaarel värvati Leili isa Saksa sõjaväkke. Saarlasel õnnestus sealt aga põgeneda. 1944. aasta märtsis läks isa Rootsi. Ema otsustas koos lastega isale peagi järgneda. “Saksa patrull võttis meid sadamas kinni. Täiskasvanud viidi trellide taha, lapsed jäeti Lümanda vallamajja. Sealt viis keegi naine meid hobuvankris Kihelkonnale, kuhu vanaema meile järele tuli,” räägib Leili. Kuigi Rootsi sõit seekord ebaõnnestus, ei jätnud Leili tädi jonni. Samal suvel võttis ta väikese tüdruku käekõrvale ning Veeremäe ja Valgemäe vahel astusid nad paati. Ülemeresõit läks korda. Hiljem õnnestus Leili emal perele Rootsi järgneda.

