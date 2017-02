Saarlane võitis Kodukirja remondipreemia

Kodukirja kodukonkursil Aasta Kodu pälvis remondipreemia Triin Tisler Kuressaarest, kes andis värske ilme 1960ndail ehitatud vanaisa maja ülakorrale.

Preemiaks on 1000 euro väärtuses tööriistu firmalt AEG Powertools.

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnul jäi Triin silma ise meisterdamise ja julgete ideede poolest. “Põnevad lahendused on näiteks vanast kadakast garderoobistange või okstest valgusti. Remondi järel tekkis omaaegse eramu teisele korrale avar, hele elamine.”

Zürii liige Margus Mänd, AEG Powertools: “Preemia saaja on loonud valgusküllase, heledates toonides romantilise kodu. Esil on rohkelt puitmaterjali, mis on jäetud puidutoonidesse. Eriti jääbki silma vana puidu kasutamine ja taastatud mööbel. Arvestades korteri väikest pinda, on kõik ruutmeetrid taibukalt kasutusse võetud.”

Tiina ja Aarne Pupart Kuressaarest said ka aiakujunduspreemia Astellarialt, reisi kaunitesse Eesti aedadesse.

Seekordsel Aasta Kodu konkursil osales ligi 60 kodu ja aeda üle Eesti.