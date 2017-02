Honda kutsub ka saarlaste autod tagasi

Honda Baltic kutsub tagasi osa 2004.–2010. aasta Honda mudelitest, millel võib esineda probleeme turvapatjadega. Kvaliteedikontrolli monitooringu tulemusel leidis Honda Baltic, et teatud 2004.–2010. aasta Honda Accordi, Civicu, Streami, Jazzi, Insighti ja CR-V mudelitel võib esineda ohutusalane defekt.



Kuigi defekti pole Honda autodel seni esinenud, on tagasikutsumiskampaania alla mittekuuluvate autode tagastatud osade uurimisel tuvastatud turvapadja täituri tahkekütuse tiheduse vähenemine. See võib aga esile kutsuda ebanormaalse rõhu tõusu turvapadja aktiveerumisel avarii korral.

Saaremaal Hondasid müüva ML Auto omanik Maidu Lempu kinnitas Saarte Häälele, et kõiki kampaania alla käivate autode omanikke on sellest teavitatud. Kui paljusid Honda Saaremaa kliente see puudutab, ta eile täpselt öelda ei osanud.

Lempu nentis, et kuna Honda autotootja jaoks on turvalisus väga tähtsal kohal, siis on kõnealune kampaania ennetava suunitlusega, tagamaks klientide ohutust. “Kampaania käigus vahetatakse välja turvapadja täitur, see on klientidele tasuta ja töö kestab umbes tund aega,” lisas Lempu.

Kuigi turvapadja täituri tahkekütuse tiheduse vähenemise algpõhjus ei ole veel teada ja ei saa ka kinnitada ohutust mõjutava defekti esinemist, otsustas Honda ennetavalt tagasi kutsuda ja välja vahetada sama tüüpi teatud turvapadja täiturid. Turvapadja täituri siserõhu liiga kiire tõus võib põhjustada täituri korpuse purunemise ja vigastada autos viibijaid.

Honda palub klientidel võtta esimesel võimalusel ühendust lähima Honda edasimüüjaga, et leppida kokku aeg turvapadja täituri vahetamiseks.