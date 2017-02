JUHTKIRI: Jääpurjetamise võidukäik jätkub

Saaremaa on saanud endale taas maailmameistri. 10-aastane Georg Paomees purjetas jääl sedakorda oma konkurentidest kiiremini. Peakonkurendiks klubikaaslane Daniel Rüütel. Lisame siia veel DN-juunior­klassi head kohad ning tuntud headuses sõitvad Monotüüp XV mehed.

Loomulikult pole jääpurjetamisel tavapurjetamisega sama kandepinda, kuid see ei vähenda tiitlite väärtust karvavõrdki. Suurustlemata võib öelda, et Saaremaast on kujunemas Eesti jääpurjetamise kants. Võib tõdeda, et tiitlid või vähemalt head kohad jääpurjetamises hakkavad Saaremaal vaat et juba reegliks saama.

See ei ole juhus, vaid näide järjepidevast tööst. 40 aastat tagasi Saaremaal populaarne ala äratati taas üles alles vähem kui 10 aastat tagasi. Tasapisi hakkasid esile tõusma Monotüüp XV sõitjad ning ilmataadi tahtel 2011 Nasval peetud DN-i Euroopa meistrivõistlused tegid juba päris noorpurjetajatele ukse lahti ka selles klassis. Algas töö ja tulemine. Loodetavasti ja arvatavasti on 10-aastase Georg Paomehe maailmameistritiitel üks medal paljude reas. Seda enam, et noormehele endale meeldib sõita just jääpurjekaga.