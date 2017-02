KRISTINAGA ELUST ENESEST: Kuidas säilitada mõistus

Olen võrdlemisi lühikese aja jooksul aina enam mõistma hakanud, et kõik, mida ma kunagi arvasin emaks olemisest, on illusioon. Ning et mõttetu on anda lubadusi, missugune ema sa kunagi oled. Päris elu võimendab kõike – vaja läheb umbes kümme korda rohkem kannatust, kuid sama palju kordi suurem on ka armastus.

Möödunud nädalal postkasti laekunud puhkusegraafik vallandas minus äreva sisemise sõnasõja. Asusin kibekiiresti otsima lennupileteid ja visualiseerima vabadust, mis mulle paari kuu pärast kätte kukub. Päev möödus vaimusilmas mööda Veneetsia kanaleid leelotades ning tulevik tundus helge.

Varsti kukutas mu väike järeltulija mind matsuga tagasi reaalsusesse. Hootine “kohutav kahene” otsustas üle pika aja võimust võtta. Sedapuhku päädis asi sellega, et ema kandis pühalikult poest välja süles sipleva plika, kes oli sügavalt traumeeritud nõudmisest, et poest väljudes peab ta mütsi pähe panema. Manasin ette näo, nagu oleks normaalne, et laps veebruariõhtul mütsita õues viibib, ja laulsin endale mõttes rahustavaid mantraid.

Neid episoode pole õnneks palju, kuid vahel juhtub, et istun üksi köögis ja ootan, kuni tütreke on lõpetanud mu vihkamise selle eest, et ma ei lasknud tal kodus kummikutega magama minna. Õnneks taanduvad kurjad vaimud preestri sekkumiseta. Tervitades minu juurde tagasi tulnud plikat, keda ma tunnen ja armastan, tärkas minus viimati mingi veider süütunne.

Mõtlesin, et aasta ema kandidaat ma lähiajal ilmselt ei ole – meenus ju, kuidas ma veel veidi aja eest istusin ja unistasin üksinda puhkamisest. Ja see kord, kui laps tuli mu ainsat šokolaaditükki nõudma ning mina valetasin, et see on tehtud lillkapsast. Ning kuidas rampväsinuna viiendat korda järjest “Kolme põrsakest” lugedes teatasin, et kui kohe tuld kustu ei pane, lendab hunt meie uksest sisse.

Levinud arvamine, et lapse uni on väga kasulik vanemate närvisüsteemile, pole ilmselt tühjalt kohalt tekkinud. Ometi vaatab laps mulle õhtul enne magamaminekut otsa, naeratab ja ütleb: “Kallis oled, emme!” Ning võtab mu käe oma väikse käe haardesse.

Mõtlesin end lohutades, et puhanud emps teenib meie mõlema huve. Nii kaob ka süütunne, et ma vahel naudin vaikust, mis tekib siis, kui põnni kodus pole. Üsna pea muutub see vaikus küll hingekriipivaks ning kokkuvõttes ei saagi seda eriti nautida, sest igatsus võimendub iga tunniga.

Kuidagi on jäänud mulje, nagu oleks see midagi taunitavat, kui ema tahab vahel hingetõmbepausi, samas, kui palju on neid, kes selle pausi puudumise tõttu läbi põlevad. Lapse saamine ei orjasta ega muuda kedagi sunnismaiseks. Ükski inimene ei pea ega tohiks oma identiteeti kaotada (tingimusel, et see ei koosne millestki sellisest, mis traditsiooniliselt inimese vooruste hulka ei kuulu). Siiski säilib minus see pisike kuri hääl, mis näägutab: “Sa lubasid ju olla üks nendest ise seepi keetvatest emadest, aga nüüd paged ummisjalu esimesel võimalusel mitmeks päevaks itaallast mängima!”

Kuna sõjas ja armastuses pidi kõik lubatud olema, siis kirjutangi selle teo armastuse arvele, sest mis saaks olla parem, kui igasuguse provotseerimise suhtes immuunne olla.