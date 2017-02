Maailmameister Georg Paomees sai pärja pähe

Eelmisel nädalal Poolas jääpurjetamise maailmameistriks tulnud Georg Paomees ütleb, et üle 50 km/h tunnis jää peal kihutada on mõnus. Mis siis, et vahel kelgust välja kukub.



Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro võttis eilehommikusel aktusel maailmameistri auks laulujupi üles ja koolipere hõiskas kuus korda “Elagu!”.

4. klassis õppiva maailmameistri jaoks oli üritus ilmselgelt lustakas, sest kaval muie ei kadunud noormehe näolt kogu ürituse jooksul. Kool tänas Georgi tänukirja ja raamatupoe kinkekaartidega. Sest mis oleks direktor Viljar Aro vigurjutu järgi veel mõnusam, kui päikesest sillerdava jää peal purjetada ja samal ajal raamatut lugeda. Nagu tšempionile kohane, sai Georg pähe ehtsa loorberipärja. Pärjatud noormehel tuli ka koolikaaslastele autogramme jagada.

Direktori sõnul pole Georg mitte ainult purjetaja, vaid ka kõva laulumees ja etleja. Noormees ise lisas kõrvalt, et judot harrastab ta ka. Muide, pärast aktust jäigi Georg saali, et lauluproovi teha. Ta on tänavune Saaremaa esindaja “Laulukarusselli” võistlusel ja 2016. aasta Saaremaa Laululind. Kõik see ei sega tal hästi õppimast. Klassijuhataja Irena Sink ütles, et Georg on õppimises koolipoisilikult tugev. Eriti hea pidi ta olema matemaatikas.

Ice-Optimisti (sõidetakse Optimisti paadi purjega – toim) klassi maailmameistrivõistlustel võitis Georg seitsmest sõidust kolm, oli ühes teine ja ühes kolmas. Reeglitele vastavalt arvestati maha kõige halvem sõit ehk tema puhul siis neljas koht. Sellest piisas, et eelmise aasta saarlasest maailmameistri Daniel Rüütli eest tiitel napsata.

“Ma ikka natuke arvasin,” vastas Georg küsimusele, et kas ta salamahti medalit lootis ka. Tuuled olid olnud vaiksemad ja see andis väikesele poisile ka veidi eelist. Treener Viktor Umb ütles, et olud olid keerulised. Tuul oli keerutav ja muutlik. Jää oli hästi kõva ja libe, mis omakorda võttis raskematelt poistelt kaalueelise. “Georgil on kogemust ikka veel vähevõitu,” lisas treener, viidates, et varu on kõvasti. Jääpurjetamise hea tulemus sõltub tema sõnul väga väikestest asjadest. Umbi kinnitusel võib muide olla küll, et Georg Paomees on läbi aegade üks nooremaid selle klassi maailmameistreid üldse.

Treeneri sõnul teevad kõik jääpurjetajad ikka tavapurjetamist ka. Nii lükkab ka Georg kevadel Optimisti Roomassaare slipilt vette. Samas märkis ta, et jääpurjetamine meeldib talle rohkem.

“Kuskil 50 km/h,” ütles Georg vastuseks küsimusele, kui kiiresti ta Poolas edasi liikus. Hirmu tal oma sõnul eriti pole, aga kui kelgust välja lendab, siis on küll veidi ohtlik. Seda kinnitab ka treener. Tema sõnutsi on 50 km/h Poolas vaiksetes oludes sõidetud. “Muidu lähevad kiirused ikka suureks, Ice-Optimistiga tuleb 80 km/h ära,” räägib Viktor Umb. Üks valearvestus ja võid kelgust välja lennata küll.

“See on umbes nii, et paned pea sõitva auto aknast välja ja pidureid ei ole,” naerab treener, selgitades, kuidas seda kihutamise tunnet saaks proovida.