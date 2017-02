Muhu külje all olev Kõinastu jääb Saaremaale (4)

Kaardi pealt vaadates peaaegu et Muhu külge aheldatud väike Kõinastu laid kuulub siiski pigem Saaremaa vallaga ühte ruumi. Seda kinnitab ka haldusjaotus.

“Nojah, Muhu jääb tegelikult vaid ette, kui sa sealt kaudu tuled,” muigab Kõinastu külavanem Jüri Lember, kui pärida temalt, miks Muhu külje all asuv pisike laid kuulub hoopis kaugemale vallale.

Valitsuse koostatud ja omavalitsustele laialisaadetud esimest ametlikku Saaremaa valla kaarti vaadates hakkabki silma, et Saaremaa ja Muhu valla piir jookseb huvitaval kombel ümber Kõinastu, selmet tõmmata see sirgelt läbi Väikese väina, nagu ta poolitab näiteks väinatammi.

Kõinastu laiule saab Muhu kaudu läbi mere suisa jala või autoga. Alles see oli, kui saarevahi lapsi veoautoga läbi mere Muhumaale kooli viidi. Tõsiasi on see, et olgugi peaaegu füüsiliselt Muhu saare külge aheldatud, kuulub laid Orissaare valla koosseisu.

Nii on see olnud juba ammustest aegadest. Kõinastu on kuulunud Jaani kihelkonna koosseisu ja seda põhjusel, et paadiga oli Jaani kirikus lihtsam käia kui mingi muu liikumisvahendiga Muhusse Liivale minna.

Jüri Lember tunnistab, et tänapäeval on ratastega liikurvahendeid tõesti rohkem ja Muhusse minek oleks ehk lihtsam. Samas tõdeb ta, et talle Orissaare sobib. Seda jällegi selsamal põhjusel – paadiga on lihtsam liikuda. “Kõige lähem sadam on meile tegelikult Taaliku,” selgitab Lember. Sinna on Kõinastult alla 4 km, Muhu saare lähimasse sadamasse Koguvasse on 5 ja Orissaarde 8 km ringis.

Lember ütleb, et enamik laiul suvitajaid tuleb siiski Saaremaa poolt. Orissaare vallavanem Vello Runthal räägib, et eelmisel suvel kõpitsesid Kõinastu laiu mehed Orissaare uisusadama sadamakaid. Materjal oli valla poolt, töö tegid Kõinastu mehed. Ta tõdeb, et mõnes mõttes on olukord huvitav tõesti. “Mingi loogika järgi peaks Kõinastu tõesti Muhu valla külge kuuluma,” arvab Runthal.

Muide, 2009. aastal prooviti Kõinastut maakonna teemaplaneeringu käigus Muhu valla külge liita. Muhu oli siis igati päri, kuid Orissaare oli vastu ja sinna see jäi. Nüüdne Muhu vallavanem Raido Liitmäe küll ei arva, et Kõinastu peaks Muhu oma olema. Kui keegi pakkuma tuleks, eks siis peaks arutama, sõnab Liitmäe. Kuid nagu näha, siis pole otsest põhjust ka kolme vallaga maakonnas Kõinastut ühest vallast teise tõsta.