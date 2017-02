TS Laevad lisab nädalalõpuks täiendavaid reise

Seoses läheneva Eesti vabariigi aastapäevaga on eeloleval nädalavahetusel oodata rohkem saartele ja tagasi reisimist, mistõttu on TS Laevad kokkuleppel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga lisanud suursaarte vahelistele parvlaevaliinidele täiendavaid reise.

TS Laevad juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on tänaseks päevaks juba enamik graafikujärgseid reise välja müüdud ja seetõttu on riik otsustanud tellida reise juurde. „Jaanuari ja veebruarikuu on näidanud, et inimesed on hakanud aktiivsemalt saarte ja mandri vahet liikuma. Koolivaheaeg ja pühad suurendavad nõudlust veelgi. Lisanduvad reisid peaksid andma kõikidele soovijatele võimaluse sel nädalavahetusel mugavalt soovitud sihtkohta jõuda,“ märkis Padar.

Saaremaa liinile on plaanitud lisareisid neljapäeval, 23.veebruaril väljumisega Virtsust kell 17, 18.10 ja 19.20 ning Kuivastust kell 16.25, 17.35 ja 18.45, reedel, 24. veebruaril Virtsust kell 10.50 ja 12 ning Kuivastust kell 10.15 ja 11.25. Pühapäeval, 26.veebruaril toimuvad lisareisid kell 15.50, 17 ja 18.10 väljumisega Virtsust ning 15.15, 16.25 ja 17.35 Kuivastust.

Hiiumaa liinile on lisatud täiendav reis neljapäeval väljumisega kell 17.30 Rohukülast ja pühapäeval kell 16 Heltermaalt. Kokku on riik tellinud 18 täiendavat reisi.