ERM-ist leiab saarlaste aardeid

Täna kell 14 oodatakse huvilisi Kuressaare linnusesse kuulama loenguid teemal “Saarlaste aarded Eesti Rahva Muuseumi varasalves”.



ERM-i kuraator Liisi Jääts räägib üldisemalt uuest püsinäitusest ja täpsemalt eksponaatidest, mis on seotud Saaremaaga. Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektor Riina Tomberg peatub seejärel teemal “Muuseum ja inspiratsioon. Valik TÜ VKA rahvusliku tekstiili üliõpilaste ja õppejõudude töödest». Seejärel tutvustab arheoloog Marge Konsa uue püsinäituse muinasaegseid Saaremaaga seotud eksponaate.

Ürituse korraldaja, Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles Saarte Häälele, et tõuke lektorite kutsumiseks andis ERM-i uue maja avamine. “Soovin, et saarlased saaksid ka kurssi, mis see ERM endast kujutab ja teiseks, milline osakaal on Saaremaa ja Muhu esemetel sealsetes kogudes,” lisas ta.

ERM-i uus maja Tartus Raadil avati pidulikult mullu 29. septembril.