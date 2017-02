Juhan Smuuli elus oli vaid üks naine, kellega tal jama oli (1)

Kuigi Juhan Smuulil oli elu jooksul kolm abikaasat ja mitu õde, tõi talle sekeldusi hoopis tema enda loodud kirjanduslik tegelane polkovniku lesk.

Kirjanik Juhan Smuuli 95. sünniaastapäevale pühendatud kirjanduslikule pärastlõunale Muhu põhikooli saalis kogunesid reedel Smuuli loomingu austajad, kirjaniku lähedased, tema koduküla Koguva elanikud ja sealse muuseumi teadurid, samuti kooliõpilased.

Piduliku aktuse korraldajad Muhu muuseumist olid seekordse tähtpäeva tähistamiseks valinud teemaks “Naised Juhan Smuuli elus”. Koguva Toomal, kus Juhan sündis ja kasvas, olid naised ülekaalus. Seda toonitasid oma ettekannetes nii Muhu muuseumi teadur Eda Maripuu kui ka kirjanik Ülo Tuulik.

Polnud naistemees



Rääkides oma tädipoja suhetest naistega, rõhutas Tuulik, et Smuul ei olnud naistemees. “Ma tundsin kõiki Juhani kolme naist – Ita Saksa, Debora Vaarandit ja Ellen Noota. Mingitel eluperioodidel oli Tooma Juhan õnnelik kõigi oma naistega. Juhani elus oli vaid üks naine, kellega oli tal igavene jama. Selle naise nimi oli Polkovniku Lesk,” kõneles Ülo Tuulik.

Teravmeelset ja -keelset “Polkovniku leske” mängiti paljudes teatrites üle kogu Nõukogude Liidu. Populaarne lavatükk tõi täissaalid Tallinnas, Moskvas ja teisteski suurlinnades. See aga ei tõstnud populaarset rahvakirjanikku Nõukogude armee ohvitseride silmis heasse valgusesse. Järgnesid üleliidulised pahandused. Eesti kirjanik Juhan Smuul olevat oma näidendis solvanud kõrgete ohvitseride abikaasasid.

1966. aastal lavastati “Polkovniku lesk” Moskvas Nõukogude Armee Keskteatris. Tuuliku sõnul oli lese rollis tookord kuulus vene näitleja, N. Liidu rahvakunstnik Vera Maretskaja. Vaatamata sellele, et kisa näidendi ümber liiga suureks läks, luges Maretskaja monolooge “Polkovniku lesest” ikka edasi, kusjuures öeldi, et näitleja ei kehasta mitte polkovniku leske, vaid tšinovniku (ametnik – A. L.) leske.

Toonane Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee I sekretär Johannes Käbin saanud kõrgetelt ohvitseridelt kirju nõudmisega Juhan Smuuli karistada. Käbini jätsid need kirjad aga külmaks. Ta olevat need andnud Juhanile, öeldes, et kui tahad, võid sa neid lugeda, rääkis Tuulik.

“Juhan oli küll viinamees, kuid naistemees ta ei olnud. Smuul ei ajanud naisi taga. Tõsi küll, ta oli abielus kolme naisega. Need olid armastusabielud. Neil naistel oli oma oluline osa Juhani kujunemisel luuletajaks ja kirjanikuks,” tõdes Ülo Tuulik.

Muhu muuseumile annetas Ülo Tuulik foto, mis tehtud Juhan Smuuli õe Armilde matustel 1964. aasta aprillis. Lühikest aega töötas Armilde Vanemuise teatri kirjandusala juhatajana. Andeka muhulase elutee jäi lühikeseks. Teda viis hauda vähihaigus.

Hindi tütar



Ita Saksa ja Juhan Smuuli kirjavahetusest andis ülevaate Smuuli esimese abikaasa tütar Mare Zaneva. Tütre sünnitas tunnustatud tõlkija ja toimetaja Ita Saks pärast Smuulist lahkuminekut. “Ma ei ole Juhan Smuuli tütar. Minu isa oli Juhani kirjanduslik rivaal Aadu Hint,” ütles hariduselt bulgaaria filoloog Mare Zaneva. “Kui tekitada selline libaperekond, siis võiksin ennast ka Juhani sugulaseks smuugeldada, öeldes, et Smuul oli minu ema esimene abikaasa ja minu isa esimese abikaasa kolmas abikaasa,” tõdes Mare Zaneva.

Selgituseks niipalju, et Debora Vaarandi oli Aadu Hindi esimene naine ja enne Smuuliga abiellumist oli Debora abielus Anton Vaarandi ja Aadu Hindiga.

Humoorika Mardi Riste monoloogi Smuuli loomingust kandis ehtsas Muhu murdes ette Malle Ige Orissaarest. Tooma talu naistest rääkis veel Juhan Smuuli õepoeg Kalju Teevet.

Smuuli näidenditest “Lea” ja “Polkovniku lesk” andis ülevaate Liiva raamatukogu juhataja Erika Pints. Laimjala loodussõprade seltsi esindajana kinkis Anna Liisa Õispuu Muhu muuseumile Debora Vaarandi miniatuurse kuju. Muusikalisi vahepalu esitasid Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ja Liiva põhikooli direktor Andres Anton.

Laupäeval tähistati Juhan Smuuli sünniaastapäeva Koguva Väljal. Kirjaniku mälestussamba jalamile asetati lilli, lauldi ja mängiti pilli.