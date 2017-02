JUHTKIRI: Meeste mured

Tänases esilehekülje uudises tõdevad tohtrid, et mehed oma intiimsete tervisehädadega perearsti juurde ei kipu. Osa neist eelistab pöörduda otse uroloogi tasulisse vastuvõttu, ilma perearsti saatekirja ja tehtud analüüsideta.

Miks perearsti külastamast loobutakse? Üks põhjus võib olla see, et mehed ei suhtu oma perearsti hästi. Või häbenevad oma probleemidest naisterahvale – on ju enamik meie perearste naissoost – rääkida. Ja lõppude lõpuks – järjekorrad ja ootamine on ju tüütud. Nii lükataksegi arsti juurde minekut aina edasi.

Meeste suhtumist oma tervisesse on võrreldud hoolivusega, mida nad näitavad üles oma “neljarattalise sõbra” suhtes. Et kui autol midagi kuskilt koliseb või logiseb, vajab viga kindlasti parandamist. Kui aga mehel endal on mingi tervisemure, annab sellega oodata. Kui midagi otseselt ei valuta ja väljakannatamatuid vaevusi ei põhjusta, pole tohtri jutule minekuga ju kiiret.

Sõidukõlbmatu auto asemele saab uue osta. Käestlastud tervise puhul võib paraku juhtuda, et teha ei anna enam midagi.