Linnateater hakkab keldris varje heitma

Kuressaare Linnateater plaanib jõulude eel välja tulla varjuteatrilavastusega, mida mängitakse linnuse põhjabastioni all asuvas vahimehe keldris.



Lavastuse eestvedaja on noor näitleja Rauno Kaibiainen, kes on üles astunud mitmes Kuressaare Linnateatri koguperelavastuses. Saarte Häälele ütles Kaibiainen, et varjuteater on talle väga südamelähedane teatrižanr. Esimest korda puutus ta sellega kokku mõni aasta tagasi Tallinnas Vaba Lava teatrikeskuses etendunud tüki “Üle vee” raames (lavastaja Helen Rekkor).

“Lastelavastustes, mis oleme koos Aarne Mägiga teinud, on ka olnud natuke varjumängu sisse pikitud,” lisas ta.

Kaibiaineni sõnul on varjuteater ideaalis väga efektne ning paneb publiku ahhetama ja mõtlema sellele, kuidas kujutised tekivad. Võimalusi ja nippe maagilise varjupildi tekitamiseks on tema sõnul tohutult. “See pole päris nii lihtne, et keegi teeb [kätega] jänest või hunti,” kinnitas näitleja.

Varjuteatri loo osas on Kaibiaineni sõnul mitmeid mõtteid, kuid lukku pole veel midagi pandud. Seetõttu on veel lahtine, kas varjuteatri võtmes lahendatakse kogu lavastus või mingi osa sellest. Eesmärgiks on aga tuua vahimehe keldrisse tükk, mis kõnetaks nii lapsi kui ka täiskasvanuid. “Kindlasti tahaks Kuressaare oma noori näitlejaid kasutada, aga eks see paistab veel, kes seal lõpuks on,” lisas ta.

Idee vahimehe keldris teatrit teha pärineb Kuressaare Linnateatri loominguliselt juhilt Aarne Mägilt. “Sügisel lossis ühel koosolekul tuli sama ruum päevakorda ja ma tahtsin seda näha. Nii kui sisse läksin, tuli mõte, et seal võiks midagi teha,” meenutas ta. Lavastus peaks tema sõnul tulema natuke salapärane ja müstiline ning sobima just sellesse ruumi. Ta toonitas aga, et jätab Kaibiainenile vabad käed ja loomeprotsessi väga sekkuda ei taha. Samamoodi toimis linnateater ka hiljuti esietendunud Karl Koppelmaa “Savanni” puhul. “Vajadusel olen ma ülevaataja, aga tahaks, et noored ise teeksid,” märkis Mägi.

Vahimehe kelder on suhteliselt väike ruum – loominguliselt lähenedes mahutab see ehk 30–40-pealise publiku ja üle kahe-kolme näitleja ilmselt ei kasutata, arvas Mägi.

Oma olemuselt meenutab varjuteater nukuteatrit, kuid nukkude asemel kasutatakse varje.