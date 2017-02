Mandri kunstnik jäädvustas Püha kihelkonda

Neljapäeval kell 16.30 avatakse Kuressaare Raegaleriis Eesti kunstnike liidu ja maalikunstnike liidu liikme Silvi Lepparu isiknäitus “Püha”. Kunstniku samanimelisse sarja kuuluvad abstraktsed maalid on inspireeritud Saaremaa ajaloost, loodusest ja inimestest.

Saarte Häälele ütles Tallinnas sündinud kunstnik, et tugev side kunagise Püha kihelkonna aladega on tal tekkinud viimaste aastate jooksul. “Mul on siin sõbrad,” selgitas ta ja lisas, et on praeguse Pihtla valla aladel palju ringi liikunud. Samuti on Lepparu veidi Püha kihelkonna ajalugu uurinud ja nõukogudeajal oli ta ka Sandlas malevas.

“See on päris haruldane, et keegi tänapäeval ühte teatud kohta süveneb ja sellest näituse teeb,” märkis ka kunstnik ise. Lepparu sõnul peidavad tema tööd endas mitmeid sümboleid. “Need on abstraktsed, aga mitte päris,” iseloomustas ta. Näitusel on maalide kõrval ka fotod kohtadest ja olukordadest, mida kunstnik on hiljem maalidel kujutanud. See annab vaatajale võimaluse näha konkreetset paika läbi kunstniku silmade. Täpsuse mõttes lisas Lepparu, et mõned üksikud paigad, mida ta on kujutanud, jäävad Püha kihelkonnast välja.

Näituse kuraator Erkki Juhandi leiab, et Lepparu maalid on nagu kokkupandud mosaiigikillud erinevatest ajastustest. “Kunstiliselt moodustavad näituse maalid ühtse terviknägemuse ja seda inspireerituna Lõuna-Saaremaal kogetust ja nähtust, suurest huvist paikkonna ajaloo ja inimeste vastu,” lisas ta.

Näitus jääb avatuks 23. märtsini.