Meenutades kirjanik Jüri Tuulikut

“Jüri Tuuliku soojus ja sõbralik olek ulatuvad ka üle Acheroni jõe,” kirjutab abruklane Elmi Epro. Täna, 22. veebruaril oleks Jüri Tuulik saanud 77-aastaseks. Ta lahkus 2014. aasta 3. juulil.



Tundsin Jürit lapsest saadik, sest Abrukal tunnevad kõik kõiki. Olin noorem ja rõõmustasin, kui mind suurte mängudesse võeti.

Mängisime võrkpalli, rahvastepalli. Populaarsed olid igasugused luuremängud. Roomasime kadarikus nii, et põlved verised. Aga hirmus põnev oli.

Kaksikvennad Ülo ja Jüri olid juba varases nooruses spordipoisid. Varsti läksid nad linnakooli ja koju said vaid koolivaheaegadel.

Kirjutas Abruka kuulsaks



Kui mina linna kooli jõudsin, olid Jüri ja Ülo juba keskkoolis. Nende klassis olid soliidsed ja intelligentsed poisid ning ilusad ja targad tüdrukud. Tollase Kingissepa keskkooli 40. lend oli eriline, eranditult kõik läksid edasi õppima, valdav osa kõrgkoolidesse. Rannakülade noortest said tunnustatud arstid, juristid, kirjanikud, õpetajad jne. Jüri ja Ülo haridustee jätkus Tartu ülikoolis.

Juba stuudiumi ajal töötas Jüri ajaleht Edasi juures. Edasi oli tollal väga nõutud ja kõige loetavam leht. Jüri rääkis, kuidas ta tahtis õde Salmele Abrukale Edasit tellida. Kviitungit täitev ametnik olevat öelnud: “Salme on tavaline eesnimi, aga Abruka on väga haruldane perekonnanimi.”

Jüri ütles: “Mul kohe kihvatas ja ma tõotasin endale, et kirjutan Abruka kuulsaks.”

Seda ta ka tegi – Jüri kirjutas Abruka maailmakaardile, tema teosed on ilmunud paljudes keeltes.

Kui Jüri raamatud ilmuma hakkasid, osteti need kiiresti. Kõiki Jüri teoseid läbib peen ja vaimukas huumor. Kui Jüri seltskonda ilmus, siis ta säras ja puistas vaimukusi nagu käisest.

Albert Uustulnd on ühes intervjuus öelnud, et kui tal on paha tuju, võtab ta mõne Jüri raamatu ja kohe hakkab parem.

Jäädvustas ranna­kalurite põlvkonna



Jüri suhtus oma tegelastesse suure poolehoiu ja soojusega. Tema lugudes elustuvad tolleaegsed rannainimesed, kalurid, traalimehed. Jüri on jäädvustanud Abrukalt igaveseks kadunud rannakalurite põlvkonna. Need olid pisut karused mehed, kelle omavaheline suhtlus käis ikka sõbraliku aasimise ja naljaga.

Imelistel vaiksetel augustihommikutel tõttas kogu küla randa puhastama võrke rasvasest võrguräimest, parimast kalast, mis olemas. Jüril on terve raamat räimest ja räimetoitudest, millega kasvasid üles terved põlvkonnad rannalapsi.

Jüri oli tõeline rahvamees. Ta rääkis kõigiga, kes tema poole pöördusid. Peeti suureks auks Jüriga tuttav olla.

Jüri viimaseid teoseid “Üksik lind mere kohal”, “Punajalg tilder”, “Siig hullab novembriöös” läbib mingi nukrusenoot. Kindlasti aitas sellele kaasa ka Jüri nii armastatud Abruka hääbumine – talvel elab saarel vaid viis inimest. See näitab, et Jüri alati soliidse ja väljapeetud, nooruses ka pisut bravuurse käitumise taga oli õrn ja haavatav rannapoisi hing.

Suviti käib Jüri haual palju inimesi – tähendab, tema raamatud on paljudele korda läinud. Inimesed räägivad Jüriga seotud lugusid või seisavad omaette meenutades.

Sügisel on mul hämaral kalmistul nii mõnigi kord olnud tunne, et ma pole üksi. Et Jüri on ka. Jüri soojus ja sõbralik olek ulatuvad ka üle Acheroni jõe.