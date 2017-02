Mõnusa kiiksuga essee tõi konkursi võidu

Saaremaa ühisgümnaasiumi 10.c klassi õpilane Karl Hendrik Tamkivi võitis 1. koha üleriigilisel esseekonkursil “Minu kodu on Eestimaa”.

Karl Hendrik Tamkivi võidukas essee kannab pealkirja “Vaiksed nagu siilid” ning see lahkab eestlaste olemust ja mõtteviisi. Tema õpetaja Rita Ilvese sõnul on see kirjutatud mõnusa kiiksuga, kivirähilikus stiilis. Ilves lisas, et temal oli essee valmimise juures väga väike osa. Õpetaja andis Tamkivile vaid mõned näpunäited ja oli pigem korrektori rollis.

Konkursile laekunud 147 töö hulgast valis žürii välja 21 parimat – esikolmiku ja 18 ergutusauhinna väärilist esseed. Viimase pälvis ka Keidi Rand Salme põhikooli 9. klassist. Tema juhendaja ja õpetaja on Tea Merivald. Võitjaid autasustatakse täna pidulikul vastuvõtul Toompea lossis.

Esseekonkursi kümneliikmelise žürii esimees oli riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv. Konkursi kuulutas laste ja noorte kultuuriaasta raames välja kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga Eesti Vabariigi 99. aastapäevaks.