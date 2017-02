ÖU kutsub saarlased suvel öue mängima

Kuressaares Lossi tänaval asunud Paargu asemel, suvise kvaliteetkohvi- ja käsitööõllepoega Uba ja Humal ühe hoovi peal on tänavu kevadel startimas uutmoodi õuekohvik ÖU.



Osaühingu ÖU ühe eestvedaja Timo Hartikaineni sõnutsi on ÖU hea söögi ja joogiga suvine ajaveetmise koht. Uue kohviku menüü on inspireeritud tervisliku tänavatoidu kontseptsioonist. “Kindlasti tulevad eraldi vegan-toidud, aga nälga ei jää ka lihasõbrad,” kinnitas Hartikainen.

Tema sõnutsi on osaühingul kindel soov teha koht, kus ei käida lihtsalt kõhtu täis söömas, vaid sellest peab kujunema hubane “öue”, kus mõnusa muusika saatel sõpradega näiteks malet, kabet või koroonat mängida ja suveõhtuti niisama aega veeta. “Plaanis on teha väikesi kontserte, teemaõhtuid ja muid üritusi, mis saarlasi ja suvesaarlasi “öue mängima” tooksid,” muheles Hartikainen.

ÖUe sisustus tuleb senistest samas kohas tegutsenud kohtadest erinev ning stilistika ja kontseptsiooni loomisel on abiks reklaamiagentuur DDB. “Täna saan öelda, et stiili mõttes on tegemist julge ja uudse lähenemisega,” kinnitas õuekohviku üks veduritest.

OÜ ÖU taga on tegelikult kolm meest – Timoga on pundis Tauno Salumaa ja Jaagup Rooso, kellel on pikaajalised kogemused restorani ja käsitööõlle valdkondades. “Kõik oleme Saaremaa juurtega, praeguseks nädalavahetuse- ja suvesaarlased,” kinnitas Hartikainen. Olgu veel öeldud, et Uba ja Humal jääb senisele kohale alles ja sobib Hartikaineni kinnitusel ÖUe kontseptsiooniga ideaalselt kokku. “Ja ÖUpening party (avapidu – K. K.) tuleb mai lõpus,” lubas Timo Hartikainen.