Saarlane kipub USAsse ja Kanaaridele (1)

Saaremaal tegutsevate reisibüroode hinnangul on õhus tunda muutust – juba 2016. aasta lõpust on inimesed muutunud oma reisisoovide teokstegemisel eriti aktiivseks.



Kui 2015. ja 2016. aasta esimesel poolel olid reisijad nii mõnegi sihtkoha suhtes kahtlevad, siis praegu tundub kõigil olevat soov vähemalt korra mõnel soojal maal ära käia.

Wrisi Saaremaa büroo reisikonsultandi Maret Kivi hinnangul on väga suur tung olnud nii Kanaaride kui ka paar aastat varjusurmas olnud Egiptuse reisidele.

Turvalisse kohta



Võib öelda, et talviseks hooajaks on reisikorraldajate paketid peaaegu otsakorral, märkis Kivi. “Üht-teist vabaneb ainult siis, kui keegi juba broneeritud reisi näiteks haiguse tõttu annulleerib,” tõdes ta.

Suure tõusu on tema sõnutsi teinud ka Araabia Ühend­emiraatide reisid. “Meile suhteliselt lähedal ja ajavaheta paik, kus talvel on peaaegu garanteeritult näha päikest, mida D-vitamiini näljas eestlane rohkelt vajab,” ütles Kivi. Estraveli Saaremaa büroo vanemreisikonsultandi Piret Juhi sõnul reisitakse veebruaris, märtsis ja aprillis kõige rohkem Kanaari saartele, Araabia Ühendemiraatidesse, Taisse ja USA-sse.

USA osariikidest eelistatakse neid, kus on soe. “Märtsis reisitakse palju Floridasse, kust väljuvad ka kruiisid, ja ühendatakse USA reis kruiisiga näiteks Kariibi mere saartel, Bahamas või Mehhikos,” kirjeldas Juht.

Reisivalik tehakse eelkõige selle alusel, kus on soe ja mõnus ilm, palju põnevat tegevust ja soodsad hinnad. Kanaari saared ja Dubai on ühed lähematest kohtadest, kuhu talvel nädalaks päikse kätte sõita. “USA reisiks on vaja veidi enam aega varuda – kaks nädalat on piisav, nädalast võib väheks jääda,” märkis Juht.

Kindlasti mõjutab saarlaste valikuid ka maailmas toimuv. “Ka meie soovitame oma klientidele vaid neid sihtkohti, kuhu reisimine on turvaline,” kinnitas Piret Juht.

Mõeldakse suvele



Mis puutub suvehooaega, siis selleks ajaks on Saaremaa kliendid Estraveli andmeil kõige enam ette ostnud Kreeka, Bulgaaria, Itaalia ja Türgi reise. Uutest sihtkohtadest on sel aastal valikus Montenegro. “Praegu ongi viimane aeg suvereise broneerida, mõelda võiks ka sügisesele koolivaheajale, sest parima hinnaga reisid müüakse vaheaegadeks kiiresti välja,” rääkis Piret Juht.

Sama tunnistas ka Maret Kivi, temagi andmeil on saarlased nn varase tellija soodustusega soetanud endale suveks enim paketireise Kreekasse ja Bulgaariasse. Sügisreisidest tundub rohkem paeluvat Küpros. “Omapäi seiklejaid ahvatleb aga jätkuvalt USA, kuna mitmel lennufirmal on olnud sinna tõeliselt häid pakkumisi,” kinnitas Kivi.