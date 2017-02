Saarlase raamatud löövad laineid

Igapäevaselt tervislikke eluviise praktiseeriva, end kehaliselt ja vaimselt arendava noore saarlase sulest on sündinud mitmeid raamatuid, mis on veebipoes Amazon pälvinud tunnustust ja tähelepanu.

“Vaatasin ükspäev ja oligi number üks!” ütles Siim Land (fotol), kes paiskas mõni aeg tagasi Amazoni veebipoodi müügile oma raamatu “Keto Bodybuilding” (“Ketogeenne kehakultuur”).

Tegemist on teosega, mis annab ülevaate ketogeensest toitumisest, mille käigus tarbitakse vähe süsivesikuid ja palju tervislikke rasvu. Lisaks antakse raamatus ülevaade printsiipidest, kuidas ehitada lihast ja põletada rasvu oma elustiili vastavalt kavandades. Landi raamat on saanud lugejatelt palju head tagasisidet.

Raamat on ka varem müügi poolest esimesel kohal olnud, kuid Landi sõnul vahetuvad need kohad müügi-TOPis võrdlemisi kiirelt.

Siim Land on aastate pikkuste uurimistööde ja katsetuste käigus saadud teadmiste põhjal kirjutanud kuus raamatut, mis motiveerivad end mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt arendama. “Mõte raamat kirjutada tuli sellest, et sellel teemal ei ole midagi kirjutatud ja nii-öelda peavoolu soovitused on väga vastuolulised. Seega mõtlesingi, et mis siin kaotada, teen ära. Viimase raamatuga läks aega umbes 10 päeva,” rääkis Land.