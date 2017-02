Saarlased on oodatud turundusoskusi timmima

Saaremaa arenduskeskus kutsub osalema praktilisse turundusarenguprogrammi, mille eesmärk on edendada turundusteadlikkust siinsetes avaliku sektori organisatsioonides, ettevõtetes ja kodanikeühendustes.



Arenduskeskuse arendus- ja turundusjuht Rainer Paenurk nentis, et seeläbi on võimalik arendada organisatsioone seesmiselt ja maakonna kuvandit tervikuna. “Rõhume just neile asjadele, mida igaüks ise oma huvides ära teha saab, üsna lihtsa vaevaga,” rääkis Paenurk.

Paenurk nentis, et kui senised turunduskoolitused on enamasti olnud ühepäevased ja kõiki teemasid pinnapealselt käsitlevad, siis selle arenguprogrammi põhirõhk on süvitsi minemisel ja kaasategemisel. “Iga turundusteadlik organisatsioon ja ettevõte mängib sihtkohaturunduses järjest enam rolli ning meie ülesandeks on selliste potentsiaalsete organisatsioonide turundusteadlikkuse kasvatamine, koostööks motiveerimine ja üldisesse mainekujundusse kaasamine,” selgitas Paenurk.

Koolitajad on turundusprogrammis Timo Porval, Taavi Tammpere, Sven Nuum, Teet Torim ja Priit Pedastsaar. Programm koosneb viiest eri moodulist ja kestab mai lõpuni. Registreerimine koolitusele avaneb 27. veebruaril ja kohti jagub vaid 35. Koolitus ise algab 30. märtsil. Lisainfot ja koolituskava leiab Saaremaa arenduskeskuse kodulehelt.