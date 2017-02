Tüli tünni pärast

Pihtlas tegutsev mesinik Andrus Viil kempleb juba üle aasta pruulmeistrist kinnistunaabri Arvet Väliga, kes on tema arvates kiuslik ja pahatahtlik. Väli sõnul on asi risti vastupidine.



Andrus Viili sõnul algasid jamad pisut rohkem kui aasta tagasi, kui ta ostis oksjonilt Pihtla endise aiandi territooriumil asuva kunagise mõisaaegse Schlupi juustuköögi ehk Konservitsehhi kinnistu. Valla korraldatud oksjonil oli tema firma Magus Mesi OÜ ainus pakkuja ja sai kinnistu kätte 3000 euroga. Viili sõnul sobis hoone hästi tema mesindusplaanidega, kuna seal oli poolenisti plaaditud ruum, mis oli kergesti kohandatav vurritusruumiks. Samuti tundus talle tol hetkel, et katused on mõistlikus korras.

Pakkus müügiks



Mõni päev pärast oksjonit kohtus Viil vastomandatud hoonekompleksi juures naaberkinnistul õllepruulimisega tegeleva Arvet Väliga, kes teatas, et üks hoones asuv neljatonnine ja väljas seisev ühetonnine mahuti kuuluvad tema firmale Taako OÜ, aga ta on nõus need õige hinnaga ära müüma. Viil sellega nõus ei olnud, viidates, et oksjonilt ostetud kinnisvara juurde käib ka selle pärandvara.

Ometi avastas ta kuu aega hiljem, et õues olnud mahuti on minema veetud, mille peale tegi politseile avalduse.

Politsei jõudis seisukohale, et kuriteo koosseis puudub, kuna Magus Mesi OÜ ei ole tünni äravedamist keelanud ja tünn ongi Taako OÜ oma. Sama kordab ka Arvet Väli ja kinnitab, et ostis kõnealused mahutid kunagi ettevõttest Flora.

Tänaseks on tonnine mahuti veetud aiandi endise kontorihoone ette ja kannab kirja “Mekikoda”. Aga sellesama Mekikoja rajamisega seotud tööd läinud suvel tekitasid naabrite vahel taas paksu verd.

Viil ei ole rahul, et Väli eemaldas temalt luba küsimata tema kinnistul asuva kanalisatsioonikaevu ja ajas augu täis. Tema hinnangul tekitas naaber talle rahalist kahju. Väli pareerib selle väitega, et vana kaev asus täpselt kinnistu piiril ja kanalisatsioon pole enam aastaid toiminud. Küll on ta lahkesti nõus pool kaevukaanest Viilile loovutama. Juhtumiga tegeles Viili kaebuse peale ka prokuratuur, kuid Väli sai veebruari alguses teate, et uurimine on lõpetatud.

Ei andnud allkirja



Läinud aasta detsembris soovis Väli talle kuuluvad kinnistud liita üheks Õlleköögi kinnistuks, millega seotud servituudi seadmiseks oli vaja naaberkinnistu omaniku Magus Mesi OÜ nõusolekut. “Vastasin, et ei pea võimalikuks allkirja andmist, sest meil on teemad läbi rääkimata. Selle peale tuli paari tunni pärast e-meil maksu- ja tolliametist, et neile on tulnud info, et Pihtla Pruulikoda OÜ (Andrus Viil on selle juhatuse liige – toim) tegeleb keelatud aktsiisikauba tootmisega. Vastasin, et Pihtla Pruulikoda OÜ ei tooda ega müü enne, kui tegevusluba on käes ja aktsiisiladu olemas,” räägib Viil.

Halvustab ja solvab



Väli kehitab tema seostamise peale maksu- ja tolliametist tulnud päringuga üksnes õlgu ja ütleb, et nii kiiresti ametis asjad ilmselt ei käi, pealegi teab ta väga hästi, et Pihtla Pruulikoda OÜ õlut ei tee, mistõttu pole selle peale mõtet ka kaevata.

Viil ütleb, et teda häirib kõige rohkem see, et Arvet Väli proovib ennast igas olukorras õigustada ja halvustab teisi ning läheb kohe isiklikuks ja solvab. “Üks enesest lugupidav ettevõtte juht ei peaks nii käituma,” sõnab ta.

Väli leiab aga, et hoopis Viili tegevus on kiuslik. Värskeima näitena naabri tegevusest toob ta lauakoorma ladustamise täpselt kahe kinnistu vahelisele piirile, mis tekitab liiklemisel ebamugavusi nii talle kui ka Viilile endale. “Ta on üldse üks kummaline protsessija tüüp,” nendib Väli.