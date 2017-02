Vanametalli tõusma hakanud hinnad küündivad Saaremaal 145 euroni

Kui veel jaanuaris olid musta vanametalli hinnad pigem madalad, siis kuu ajaga on need teinud tubli tõusu. Viimati tõusis tonni hind eile ja ulatub nüüd sõltuvalt kokkuostust isegi 140–145 euroni.



Orissaares ja Kuressaares tegutseva Vanametalli Kokkuost OÜ juhataja Jaanika Roosman tõdes, et sellel aastal on rauajumal tõesti nende poolt olnud. “Esiteks soosib meie tööd pehme talv ja ega hinnagi üle nuriseda saa,” tunnistas ta.

Maailmas segased lood



Roosman nentis, et nagu majanduses ikka, järgneb igale langusele varem või hiljem jälle tõus. “Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on mustametalli hinnad umbes kaks korda kõrgemad,” kinnitas ta.

Vanametalli Kokkuost OÜ pakkus eile kõrgeimat hinda, nende juures varieerusid hinnad tonni musta vanametalli eest 110 eurost kuni 145 euroni. Kas hinnale tuleb veel lisa, sõltub Roosmani sõnul juba väga paljudest asjadest.

Tema andmeil on maailmamajanduses praegu väga segased lood. “Seega, kui oskaksin ennustada metalli hinna kujunemist sellel aastal, võiksin vabalt “Selgeltnägijate tuleproovis” rammu katsuda,” naeris ta. “Aga oleme siiski optimistid!”

Sikassaare Vanametallis korrigeeriti hindu samuti viimati eile ning neil jäid uued hinnad musta vanametalli eest 105–140 euro vahele. Ettevõtte juhatuse liikme Herki Saia sõnul on see väga hea hind.

“Vahepeal hinnad küll langesid jubedalt ja jaanuari lõpul oli langus üsna järsk, aga nüüd nad õnneks tõusevad,” märkis Sai.

Kui üleeile oli maksimaalne tonnihind Sikassaare Vanametallis veel 130 eurot, siis eile hommikul ilutses hinnakirjas selle asemel juba 140 eurot. “Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hinnad kindlasti paremad,” kinnitas Sai.

Mitmeid põhjusi



Herki Sai tõdes, et nende jaoks oli iseenesest hea kuu ka jaanuar. Seda seepärast, et maa oli külmunud ja igale poole pääses kenasti ligi, kus oli tarvis vanametallil järel käia.

“Nüüd on maa pehme ja veoautoga igale poole ligi ei pääse. Seega on hinnad praegu küll väga head, aga meie jaoks on ka väikseid miinuseid,” tunnistas ettevõtte juht.

Põhjusi, miks hind on hakanud ülesmäge kerima, on Saia sõnutsi mitmeid. “See pole seotud ainult börsihinna tõusuga, on ka teisi asju mängus. Näiteks hakkavad tehastel laod tühjaks saama ning on hakatud ostma – see tõstab omakorda hinda,” selgitas Sai. Seda, kas hind võib lähemal ajal veel tõusta või on tulemas hoopis langus, ei osanud ka Herki Sai prognoosida. Üks mis kindel – praegu on hind igatahes hea. “Praegu peaks olema ikka väga hea hind,” muheles Sai.