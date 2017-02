JUHTKIRI: Imerohi, avita!

Vaid poolteist aastat tagasi kihas meedia MMS-i skandaalist, mis kulmineerus sellega, et politsei “imeravimi” propageerijate kodud läbi otsis.

Paistab siiski, et vähemalt ühele kloordioksiidi grupi eestvedajaist näib juhtunu olevat kui hane selga vesi. Oma veendumustest ebatraditsiooniliste ravimeetodite tõhususe kohta MMS-i esileediks nimetatud Merili Kukuškin loobunud ei ole. Nimelt teatas naine nõuküsijale, kes nimetas end liiklusõnnetuses rängalt viga saanud saarlase lähedaseks, et selgroovigastuse puhul võib abi olla dimetüülsulfoksiidist ehk DMSO-st. Aitavat, kui 90 minutit pärast vigastada saamist manustada kannatanule suur kogus DMSO-d. Siis tüsistusi ei tekkivat ja inimene saavat täiesti terveks.

Kui tõesti on olemas nii tõhusad ravimeetodid, miks siis ometi traditsiooniline meditsiin seda ei tunnista ega kasuta? Selge, et suures mures enda või oma lähedase tervise pärast on paljud meist kõigeks valmis, et abi saada. Iseasi, kas loodetud imerohi ka leevendust toob.